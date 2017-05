Die Liebe zur Musik mit der Muttermilch aufgesogen Von Edith Horcher Bühl - 150 bewegte Lebensjahre feiern heute die Zwillingsbrüder Klaus und Dieter Droll. In Waldmatt wurden sie vor 75 Jahren in eine musikalische Familie hineingeboren. Die Liebe zur Musik sogen sie quasi mit der Muttermilch auf, und diese Liebe begleitet sie bis heute. Noch immer beschert ihnen die Musik einen prall gefüllten Terminkalender und macht beide zu umtriebigen Unruheständlern. Beruflich standen beide in Diensten des Staates. Dieter war als technischer Amtsinspektor 44 Jahre in Bühl und die letzten vier Jahre seines Berufslebens in Rastatt mit Vermessungsarbeiten aller Art beschäftigt. "Seine guten Ortskenntnisse sind gefragt. Er kennt sich in Bühl und den Umlandgemeinden hervorragend aus", meint sein Bruder Klaus. Dieser wurde 1969 zum Bürgermeister von Greffern gewählt. Mit seinen 27 Jahren war er damals der jüngste Rathauschef in der Region. Nach der Gebietsreform arbeitete er als Kämmerer in Rheinmünster und wurde 1983 für zwei Amtsperioden auf den Bürgermeistersessel gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl 1999 musste er sich mit der Position des Wahlverlierers arrangieren. Er erinnert sich an den Trost seiner Tante am Wahlabend: "Sei froh, da bleibt Dir ein Herzinfarkt erspart." Die Musik half auch über diese schwere Erfahrung hinweg, denn sie ist bis heute das Lebenselixier der Brüder. An der Sasbacher Heimschule Lender erlernten beide das Klavierspiel. 1960 gründeten sie eine Band, aus der die vierköpfige Gruppe "Silverbirds" hervorging. Bandchef war Dieter, der sich als Autodidakt Saxofon, Klarinette und Akkordeon beigebracht hatte. Country, Beat und Rock hatten sie im Repertoire, tourten in der Region und traten jedes Wochenende in den großen Tanzsälen der Gasthäuser auf. "Das war eine anstrengende, aber schöne Zeit. Wir haben immer die neusten Titel einstudiert", erzählt Dieter Droll. Klaus begeisterte sich früh für das Orgelspiel und begann 1961 den Organistendienst in der Neusatzer Kirche. Mittlerweile verbindet vor allem die Vorliebe für die klassische Musik die Zwillinge, denn auch Dieter entdeckte das Orgelspiel für sich. An unterschiedlichen Stellen engagieren sich beide in besonderer Weise auch für den Chorgesang: "Wir möchten unsere Fähigkeiten und Talente zum Wohl der Menschen einsetzten und die Liebe zur Musik an die nächste Generation weitergeben", lautet ihre Philosophie. Dass auch bei der nachwachsenden Familiengeneration Musik im Blut liegt, beweisen die Auftritte des Droll-Chors, der Kirchenkonzerte bestreitet oder in kleiner Besetzung als Trio private Feiern gestaltet. Sonntags sind die Brüder als Kirchenorganisten tätig, und auch bei Trauerfeiern werden ihre Dienste oft angefragt. Seit zehn Jahren engagiert sich Klaus Droll zudem als Vizepräsident des Mittelbadischen Sängerkreises. Dieter sorgt dafür, dass beim Singen nicht die Kehlen austrocknen: Er ist mit einem halben Hektar Reben noch als Hobbywinzer aktiv. Beide sind sich einig: "Das ist ein tolles Leben. Bei uns hat jeder Tag mit Musik zu tun. Die Musik hält jung und gesund."

