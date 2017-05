Im Mittelpunkt steht immer der Mensch Ottersweier (jfr) - Die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Ottersweier bestätigte das bisherige Vorstandsteam in seinen Ämtern: Kurt Finkbeiner bleibt Vorsitzender, Sonja Benkeser (Kassiererin) und Dominika Andreani (Schriftführerin). Beisitzer sind Kunibert Reinbold, Bruno Graf, Franz-Wilhelm Friedmann und Martha Franzoni. Als Kassenprüfer fungieren Lorenz Friedmann und Gottfried Frank. Zu Beginn der Veranstaltung legte Kurt Finkbeiner seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 ab und stellte die sehr erfreuliche 30-prozentige Steigerung der Mitgliederzahlen in den letzten fünf Jahren fest, die er auch dankend seinen Vorgängern im Amt zuschrieb. Aktuell zählt der Verein 128 Mitglieder. Das Engagement für die Fragen und Nöte von Mitmenschen, "die sich nicht wehren können", ist Finkbeiner eine "Herzensangelegenheit". Mit akribischer Energie habe er sich dem Thema "Barrierefreiheit auf Gehwegen und in öffentlichen Gebäuden" zugewandt. Er berichtete eindrucksvoll über das Problem, das Mülleimer, die vor und nach der Leerung auf den Gehsteigen stehen, einen Unfallschwerpunkt darstellen. Für behinderte Mitbürger, Fußgänger, die mit einem Rollator unterwegs seien oder Frauen mit Kinderwagen gebe es oftmals kein Durchkommen mehr. Die Antwort des Abfallwirtschaftsverbandes sei die Empfehlung gewesen, in solchen Fällen, in denen Mülleimer am Leerungstag das freie Passieren des Gehweges verhindern, als Fußgänger auf die Straße auszuweichen. Finkbeiner hält das für bedenklich und riskant und bat um eine "gerichtsfeste Unterrichtung", die jedoch bislang noch auf sich warten lasse. Er will aber weiterhin am Ball bleiben. Schmunzelnd zitierte er Charles de Gaulle: "Die zehn Gebote sind nur deshalb so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind." Die tadellose Kassenführung von Sonja Benkeser attestierten die Kassenprüfer. Die Versammlung gab hierfür und dem gesamten Vorstand einstimmige Entlastung. Linus Maier, Gemeinderat und Stellvertreter des Bürgermeisters, leitete die Wahlen, sprach seitens der Gemeindeverwaltung den Dank an den Sozialverband aus und wertschätzte die Arbeit vor Ort: "Im Mittelpunkt der Mensch" sei nicht nur das Motto des VdK, sondern würde tatkräftig ausgefüllt und gelebt. Für 40-jährige Zugehörigkeit zum VdK konnte anschließend Mathilde Warth geehrt werden, der Kurt Finbeiner bereits zuvor die Ehrung ins Veronikaheim überbracht hatte. Peter Winter aus Unzhurst wurde für seine 25-jährige Treue zum VdK Ottersweier ebenfalls mit Urkunde und goldener Ehrennadel gedankt. Albert Seiler, Brigitte Seiler und Monika Seiler (alle aus Unzhurst) sind seit zehn Jahren Mitglied. Sie erhielten das silberne Treueabzeichen. Reiner Neumeister, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender, appellierte an alle Mitglieder, sich weiterhin im eigenen Umfeld, in Familien und am Arbeitsplatz für Schwache einzusetzen und "die Stammtischhoheit" über die sozialen Themen zu gewinnen: "Wir brauchen Menschen in den Ortsverbänden, die den Entscheidern auf den Wecker gehen." Er rief dazu auf, sich bei der anstehenden Sozialwahl zu beteiligen. Er lud auch zu einem Diskussionsforum am 8. September in Offenburg ein, bei dem VdK-Vertreter des Verbandes und Mitglieder über relevante soziale Positionen mit Politikern diskutieren können. Hierzu stellte Kurt Finkbeiner, 911525, einen Bustransfer in Aussicht.

