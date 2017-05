Kinderkunst schmückt triste Büroräume Bühl (red) - Sieben großformatige Bilder mit insgesamt 42 Vögeln auf Leinwand zieren derzeit die Räumlichkeiten der Elektrofirma Veith in der Bußmattenstraße 15. Gestaltet wurden die Werke von Kindern des Neusatzer Kindergartens St. Karl Borromäus. Unterstützt hatten sie dabei die Bühler Künstlerin Helga Viktoria Maier und Kindergartenleiterin Bettina Kupferer. Kinder und Kunst - das passt sehr gut zusammen. Das wurde bei der Vernissage deutlich. Das größte Bild der Ausstellung umfasst ein Format von zwei Metern auf 80 Zentimeter. Für die besondere Wirkung der Vögel sorgen Glitzersteine und echte Federn. Die Vögel auf dem blauen Wolkenhimmel waren ein Wunsch des Firmeninhabers und stellen für ihn ein Symbol der Freiheit dar. Die Kinder hatten die Vögel mit einer speziellen Collage-Technik aufgebracht. Zum zweiten Mal in Folge zeigte ihnen Helga Viktoria Maier, wie sie mit Acrylfarbe auf Leinwand arbeiten können. Im Kindergarten wurden schon viele Kunstprojekte mit ortsansässigen Künstlern durchgeführt. Von den Ergebnissen begeistert waren nicht nur die Eltern, sondern auch der Bühler Unternehmer Alfred Veith. Auf Anfrage der Künstlerin und Bettina Kupferer hatte er beschlossen, den Kindergarten auf eine Weise zu unterstützen, von der alle profitieren sollten. Die Aktion ist die Folge eines Pilotprojektes der Firma Mechler. Auf diese Weise sollen Kinder mit Kunst vertraut gemacht und gleichzeitig soziale Projekte oder Einrichtungen unterstützt werden. Zwar werden die auf die Räumlichkeiten der Firma abgestimmten Kunstwerke nicht verkauft, aber mit einer Spende honoriert. Begeistert nahm der Firmeninhaber die Bilder entgegen und freute sich, dass diese farbenfrohen Werke zukünftig die tristen Büroräume erhellen werden. Mit einem Scheck bedachten er und der Lions-Club Bühl, vertreten durch Alfons Burkard und den Präsidenten Michael Brand, die Einrichtung. Das Geld wird der Kindergarten in ein Tipizelt für die Waldgruppe investieren. Alfred Veith fühlt sich dem Kindergarten in besonderer Weise verbunden, da er selbst aus Neusatz stammt und auch schon seine Tochter den Kindergarten besuchte. Auch die Idee der Waldgruppe kommt bei ihm und dem Lions-Club sehr gut an. Die Vernissage anlässlich der Bilderübergabe wurde musikalisch umrahmt von Bianca Seifermann und Lara Schilli mit der Klarinette sowie Jana Maier an der Harkenharfe. Zu Beginn begrüßten die Kindergartenkinder die Besucher mit einem Lied, und zwischendurch sangen sie ihr Lieblingsstück vom "Maikäfer Hugo". Besucher können die Kunstwerke am Sonntag, 28. Mai, beim Tag der offenen Tür der Firma Elektro Veith bestaunen. Der Kindergarten sorgt dabei mit einer Kuchentheke für das leibliche Wohl. Künstlerin Helga Viktoria Maier, die die Kunstkurse im Kindergarten ehrenamtlich ausrichtet, hofft, dass sich noch weitere Betriebe ihre Räume mit Kinderkunst verschönern lassen wollen.

