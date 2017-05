Integration in einem sozialen Umfeld

Bühl (fs) - Oberbürgermeister Hubert Schnurr und die beiden Fachbereichsleiter Martin Bürkle (Bürgerservice) und Wolfgang Eller (Stadtentwicklung) stellten am Mittwochabend im Schüttekeller das Wohnbauprojekt für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Bergermühlsiedlung bei einer gut besuchten Infoveranstaltung vor. Im Sommer 2018 soll ein zweigeschossiges Gebäude in Holzständerbauweise mit 500 Quadratmetern Wohnfläche für bis zu zehn Familien bezugsfertig sein. Die vorgestellte Planung stieß bei den Besuchern auf überwiegend positive Resonanz. Wie der OB betonte, sei die Stadt verpflichtet, für die Anschlussunterbringung von 117 Flüchtlingen zu sorgen. Das Konzept dazu bestehe aus mehreren Mosaiksteinen dezentraler Unterbringung - und das nicht nur in der Bergermühlsiedlung. Applaus gab es für die Entscheidung der Stadtvertreter, keine "verhaltensauffällige" Mieter in der in den 20er Jahren erbauten und unter Denkmalschutz stehenden Arbeitersiedlung unterzubringen. "Menschen, die uns Probleme bereiten, werden nicht mehr in der Bergermühlsiedlung wohnen und auch nicht dorthin zurückkehren können", sagte Wolfgang Eller. Mehrere Wohnungen dort seien bereits saniert worden, weitere sollen folgen. Sie werden vorrangig städtischen Mietern angeboten, um bei ebenfalls saniertem Umfeld - unter anderem mit Vorgärten - für Familien eine Wohnsituation zu schaffen, "die nicht mehr so ist, wie Sie sie kennen". Der OB widersprach Befürchtungen von einem "Wohnblock für Flüchtlinge". Das 300 Quadratmeter große Gebäude sei kompakt, funktional und sogar niedriger als der Bestand. Schnurr trat auch Vorstellungen bezüglich Kriminalität oder "allein reisender Männer" entgegen. Bei den Menschen, die zur Anschlussunterbringung in das neue Gebäude einziehen würden, handele es sich um einen "in keinster Weise auffälligen Personenkreis", sondern um größtenteils schon integrierte Familien, die zum Teil sogar bereits in Vereinen involviert seien. Eine Unterbringung allein reisender Männer in diesem Neubau wäre außerdem reine Platzverschwendung, wies Schnurr entsprechende Befürchtungen von der Hand. Eine Bürgerin aus dem Publikum lobte die Stadt für ihr integratives Vorgehen bei der dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge auch in Mietwohnungen in den Stadtteilen. In den meisten Fällen würden die Nachbarn nicht einmal merken, dass Flüchtlinge neben ihnen wohnen. "Ich will Sie ermutigen, so weiter zu machen, denn wie sollen Flüchtlinge weitab vom Schuss sonst integriert werden?", lobte sie die Verwaltung. Ein anderer Besucher meinte ebenfalls unter dem Applaus aus dem Publikum: "Geht halt mal hin und sucht Kontakt zu den Menschen!" Es gebe viel weniger Grund zur Sorge, wenn man mit diesen Menschen mal gesprochen habe. Als ein angeblich in der Hänferstraße wohnender Mann einen längeren Monolog hielt und von Betrunkenen, Schlägereien, Vergewaltigungen und anderen Straftaten schwadronierte und diese Gewalttaten in Zusammenhang mit Flüchtlingen brachte, verließ gut die Hälfte des Publikums aus Protest den Schüttekeller. Oberbürgermeister Hubert Schnurr kommentierte die Situation wie folgt: "Wir sind Gott sei Dank noch eine heile Welt und wollen es auch bleiben!"

