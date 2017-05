Für OB wichtig: "Beruf von der Pike auf gelernt"

Bühl (gero) - Die Presseabteilung der Stadt Bühl stellt sich neu auf. Zum 1. September wird der Journalist Matthias Buschert die Stabsstelle übernehmen. Für den 38-Jährigen entschied sich der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Oberbürgermeister Hubert Schnurr zeigte sich vor der Lokalpresse "richtig glücklich", einen Bewerber gefunden zu haben, der aus der Region (Baden-Baden) stammt und den Beruf "von der Pike auf gelernt hat". Der Stadtchef setzt auf eine "nachhaltige und gute Zusammenarbeit". Der Anstellungsvertrag mit dem bisherigen Pressesprecher läuft Mitte Juni aus. Für den Posten hatten sich 42 Bewerber interessiert, sieben kamen in die engere Wahl, drei durften sich dann am 17. Mai dem Verwaltungsausschuss präsentieren, wobei ein Kandidat nicht erschien. "Wir hatten die Qual der Wahl", kommentierte der OB die komfortable Personalsituation. Und er ist sich ziemlich sicher: "Wir haben den Richtigen gewinnen können, denn wir brauchen einen klassischen Pressemann." Und das ist Matthias Bu-schert. In Baden-Baden ist er geboren, aufgewachsen und heute noch wohnhaft. Nach dem Abitur an der Klosterschule vom Heiligen Grab absolvierte er seinen Zivildienst beim kurstädtischen Forstamt. Es folgte im Jahr 2000 an der Uni Karlsruhe ein Bachelor-Studiengang in den Fachbereichen Sportwissenschaften und Journalismus (Nebenfach). Themen der Abschlussarbeiten waren "Gesundheitsförderung durch den Einsatz von Massenmedien am Beispiel der Kinderfitness" und "Online-Journalismus". Danach absolvierte er ein Volontariat beim Badischen Tagblatt mit anschließender Übernahme als Redakteur. Seit September 2012 verantwortet er die Journalredaktion der Lahrer Zeitung. Nun also wechselt Buschert "die Seiten", wie er sagt. Sein Wissens- und Erfahrungsschatz sei geradezu auf seine neue Aufgabe als Leiter einer kommunalen Pressestelle zugeschnitten. Was der verheiratete Vater von zwei Söhnen ebenfalls als Vorteil in eigener Sache reklamiert: "Ich kenne die Region und Redaktionsarbeit." Als Hobbys gibt der neue Pressechef Tennis, Reisen und Skifahren an. Letzteres verbindet ihn mit dem OB. Hubert Schnurr, ein gebürtiger Hundsbacher, war in seiner Jugend ein erfolgreicher Skispringer und Alpinskiläufer. Das neue Team für Öffentlichkeitsarbeit, das weiterhin im Dachgeschoss von Rathaus I residiert, wird bereits zum 15. Juni durch eine Mediengestalterin ergänzt. Sie wird die Homepage der Stadt betreuen, die sozialen Medien bedienen und für grafische Elemente sorgen. Insgesamt wird die Stabsstelle aus 3,5 Vollzeitkräften bestehen. In früheren Jahren waren es einmal 4,8. Das Team jedenfalls darf sich auf einen Chef mit Führungsqualitäten freuen. Als wesentliche Charaktereigenschaften gibt Matthias Buschert an: akribisch, verlässlich und zielorientiert.

