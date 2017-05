Beeindruckende Einfühlsamkeit

Roland Jung und Jürgen Brügel kündigten mit Adam einen der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher und Komponisten aus dem elsässisch- lothringischen Raum an. Regelmäßig mischt der Musiker auch bei der Reihe Novemberlicht mit. Mit Fantauzzi hat er einen genialen Akkordeonisten als Begleitmusiker gefunden. Bis auf wenige Solostücke untermalte der Akkordeonist alle Lieder mit einer beeindruckenden Einfühlsamkeit. Seine Zurückhaltung bei der Bühnenpräsenz ließ den Liedern Raum zur Entfaltung und spiegelte zugleich die virtuose Musikalität Fantauzzis. Mehrere Soloeinlagen unterstrichen dies. Das Publikum war begeistert. Auch das Saxofon brachte er bei einigen Liedern zum Einsatz. Adam stieg mit einem französischen Chanson von Georges Moustaki ins Programm ein. Seine lockere Art, in lothringischem Dialekt zu plaudern und zu erzählen, ließ sofort den Funken überspringen. Bei den französischen Liedern erklärte er den Inhalt. Und diese Inhaltserklärungen wurden zu humoristischen Erzählungen. "Manche Lieder sind schöner, wenn man den Inhalt nicht versteht", meinte er bei einem Lied, das von Untreue und Liebesleid handelte.

In seinen selbst geschriebenen Liedern huldigte er seiner Heimat Lothringen, seiner Muttersprache, seinen Kindheitserlebnissen auf dem Land und Menschen, mit denen er groß wurde. In überzeugendem Tonfall erklärte er im Rückgriff auf Karl den Großen: "Lothringisch isch die Urschbrooch in gonz Europa." Dass die Lothringer gerne die Elsässser aufs Korn nehmen und umgekehrt, verdeutlichte er mit dem humorvoll köstlich interpretierten Lied vom "Suurkrutt". Liebevoll verpackte er schöne Erinnerungen an seine Großeltern, die er vor den Zuhörern ausbreitete, in berührende Liedtexte. So sang er von seiner "Oma Anna in de Waschkich" . In einem Lied fasste er zusammen, dass seine Großeltern als Ehepaar erlebte, das sich in Liebe und Verbundenheit begegnete. An einigen Stellen durften die Zuhörer den Refrain mitsingen, und der Akkordeonist übernahm mit einem verschmitzten Lächeln die Aufgabe, den Publikumschor darin zu unterweisen. So klang mit vereinten Kräften das Lied "Wir hann de Gottfried beerdigt" durch den Gewölbekeller.

Dass er schon als Kind gerne freche Lieder schmetterte, hatte Adam bereits eingangs verraten. Den Gästen gab er auch eine "Kurzpredigt" mit auf den Weg: "Wir leben hier in einer gesegneten Gegend. Seid dankbar für das, was Ihr habt. Lasst Euch nicht von rechten Rattenfängern in die Irre führen." Mit Liedern wie "Liebe ist wie eine Rose" und "Von guten Mächten wunderbar geborgen" wies er einen musikalischen Weg für einen Gedankenwechsel. Nach den Zugaben war den beiden Künstlern viel begeisterter Applaus zuteil.