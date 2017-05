Auf Wellenmuster zum Erfolg reiten

Bühl - Das Muster auf dem Monitor dürfte bei manchen Menschen böse Erinnerungen an den Mathe- oder Physikunterricht wecken. Eine gelbe Linie tanzt um eine Achse, das Ergebnis ihrer Choreographie sieht aus wie eine Welle. Marek Rohner denkt bei diesem Anblick nicht an quälende Erlebnisse als Schüler, sondern an seine berufliche Zukunft. Der 39-Jährige hat ein Verfahren entwickelt, mit dem er Materialien entmagnetisieren kann. Darin sieht der Schweizer so großes Potenzial, dass er seiner Heimat den Rücken gekehrt und sich im Bühler Innvoations- und Technologiezentrum (BITZ) niedergelassen hat.

Wenn Rohner aus dem Fenster des Büros seines Ein-Mann-Betriebs namens "Pulsdemag" schaut, blickt er direkt auf seine potenziellen Kunden wie LuK oder Bosch. In der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern sieht er Hauptabnehmer für sein Verfahren. Bei diesem wirbelt er mit Hilfe von Strom und einer Spule die Innereien von Bauteilen so durcheinander, dass sie danach nicht mehr magnetisiert sind. Sichtbar wird das Ganze als Welle auf dem Monitor. Auf dieser Welle will Rohner zum beruflichen Erfolg reiten.

Dass sich die Idee zu Geld machen lässt, daran hegt der Maschinenbauer keinen Zweifel. Sie könne beispielsweise bei der Motorenfertigung zum Einsatz kommen. "Dort laden sich die Teile während des Baus ganz leicht auf, so dass Metallsplitter daran haften bleiben", erklärt Rohner. Diese könnten durch eine normale Reinigung nicht entfernt werden. Das schwache magnetische Feld könne auch das Ergebnis von Materialprüfungen verfälschen. Die Firmen schmeißen dann vielleicht Bauteile weg, die vollkommen in Ordnung sind. "Pseudoausschuss", heißt das laut Rohner im Fachjargon.

Solche Probleme zu umschiffen, gewinne für die Industrie mit ihren immer präziseren Instrumenten zunehmend an Bedeutung. Der Markt sei groß, die Konkurrenz überschaubar. Weltweit gebe es nur eine Handvoll Firmen, die Ähnliches versuchen.

Bühl sei zur Vermarktung zwar ein idealer Standort, dass Rohner gerade hier gelandet ist, war aber trotzdem Zufall. Seiner alten Heimat Zürich habe er aus mehreren Gründen den Rücken gekehrt, unter anderem wegen der ernorm hohen Lebenskosten. "Dort hätte ich für so ein Büro mindestens 1500 Euro Miete zahlen müssen", sagt er mit Blick auf sein kleines Reich, in das er Anfang des Jahres eingezogen ist. In Baden-Baden leben Bekannte, deshalb verschlug es ihn und seine Frau dorthin. Und dann stolperte er über das Konzept des BITZ.

Dabei lockte ihn nicht nur der günstige Mietpreis. "Das hier ist nicht einfach nur ein Büro, es gibt ein Umfeld", freut er sich über die Firmen in den Nachbarräumen. Auch für die Vermarktung sei es besser, in einem solchen Zentrum zu sitzen, als irgendwo allein in einem Kabuff. Auf Rohners Visitenkarten, die gerade druckfrisch eingetroffen sind, ist nichts von seinem Studienabschluss zu lesen. Stattdessen steht dort unter seinem Namen: "Gründer".

BITZ-Geschäftsführer Jürgen Braun freut sich sehr über seinen Neuzugang aus der Schweiz. "Das ist das Idealmodell, wie wir es uns vorstellen", sagt er. Die Branche, in der sich Rohner bewege, sei spannend und gut für den Firmenmix des Zentrums. Braun findet es außerdem eine tolle Sache, dass "Pulsdemag" weltweit aktiv sein möchte.

Allzu viel um den Globus zu jetten, kann sich Rohner derzeit aber noch nicht erlauben. Einen Großauftrag aus der Windkraftindustrie hat er schon an Land gezogen, der ihn ziemlich auslastet. Außerdem muss er als Geschäftsführer und Assistent in Personalunion alle Planungen und Koordination selbst in die Hand nehmen.

Das soll natürlich nicht so bleiben. Er hofft, bald Mitarbeiter anstellen zu können. Dann könnte er als Chef mehr unterwegs sein. Das wäre auch platztechnisch gar nicht schlecht. Denn für mehrere Menschen würde es im kleinen BITZ-Büro dann schon ein bisschen eng werden.