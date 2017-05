Begleiter in den letzten Stunden

Wie Pallium in einer Mitteilung schreibt, hätten die Teilnehmer den ersten Kursblock mit Elan absolviert. Dieser habe ihnen den Einstieg in die Optimierung der hospizlich-palliativen Betreuung der Heimbewohner vermittelt. Die Einrichtungen, die mit Pallium kooperieren, wollten mit dieser Qualifizierung ihre Versorgung nachhaltig verbessern.

Das neue Projekt basiere auf dem im Dezember 2015 erlassenen "Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung". Auch wenn es etliche Maßnahmen zur Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit vorsehe, mangle es vor allem an einer entsprechenden finanziellen Ausstattung der Pflegeheime.

Einerseits seien diese gemäß des neuen Gesetzes verpflichtet, Kooperationen mit Ärzten und Hospizdiensten einzugehen. Auf der anderen Seite sei jedoch nicht geklärt, wie die Umsetzung gestaltet und entsprechend vergütet werden soll. "Pallium fühlt sich als langjährig gewachsenes Hospiz- und Palliativ-Netzwerk verpflichtet, die Pflegeheime in diesem Bereich zu unterstützen", heißt es in der Mitteilung weiter. So sei ein innovatives Konzept entwickelt worden, um die Belange der Einrichtungen umzusetzen und sie in das Hospiz- und Palliativ-Netzwerk Pallium aufzunehmen.

Pflegeheime, die in eine partnerschaftliche Kooperation mit Pallium treten, erhalten als zentralen Stützpfeiler der Zusammenarbeit eine Qualifizierung von Heim-Pflegekräften zu Palliativbeauftragten. Sie sind die zukünftige Schnittstelle in der Kommunikation mit Ärzten, Apotheken und anderen. Zu Pallium besteht ein kontinuierlicher Kontakt. Der Verein unterstützt die Pflegefachkräfte bei allen anfallenden Fragen, Vorausplanungen, Entscheidungen und stärkt deren Handlungskompetenz.

Das neue Qualifizierungsangebot von Palliativbeauftragten stieß bei den Pflegeheimen der Region auf großes Interesse, so dass der erste Kurs schnell ausgebucht war. Die Teilnehmer kommen aus den Einrichtungen Altenpflegeheim St. Franziskus (Achern), AWO Seniorenzentrum Hanauerland (Rheinau-Freistett), Haus am Klostergarten (Schwarzach), Lebens- und Pflegezentrum Steinbach, Pflegeheim Erlenbad (Sasbach), Schwarzwald-Wohnstift Bühl, Seniorenzentrum Bühlertal, Veronikaheim Bühl und Seniorenpflegeeinrichtung Villa Antika (Achern).

Insgesamt 120 Stunden umfasst die Fortbildung. Sie vermittelt unter anderem Praxiswissen zur palliativ-medizinischen Versorgung und Pflege, beleuchtet gesetzliche und ethische Grundlagen, gibt Hilfestellung für Beratungen und Gespräche und trainiert Achtsamkeit wie auch Selbstfürsorge. Alle Themen werden durch erfahrene Referenten präsentiert und mit Fallbesprechungen aus erster Hand veranschaulicht. In regelmäßigen Abständen finden weitere Kurse zum Palliativbeauftragten statt.