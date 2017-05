Große Gaudi beim Pflöckles-Spiel Bühl (wv) - Eine Vatertagsstation, die nicht nur unternehmungslustige Solo-Väter als Zielgruppe ansprach, gestalteten die Bühler Pfadfinder an Christi Himmelfahrt: Bei ihrem "Pfadihock für die ganze Familie" bevölkerten auch viele Kinder die Wiesen zwischen Oberweier und Gewerbeschule. Sie spielten Ball, banden Wildblumensträuße und erprobten das Pflöckles-Werfen.



Schon von weitem wiesen flatternde Fahnen und das fast drei Meter hohe Emblem der Sankt-Georgs-Pfadfinder, eine stilisierte Lilie, den Weg zur 22. Vatertagsstation des Stammes St. Peter und Paul. Ihn säumten dicht an dicht geparkte Fahrräder, mit denen die Gäste den Hock angesteuert hatten. Bei strahlender Sonne und Sommertemperaturen suchten sie zum Schmausen und Plaudern gern die luftigen Schattenplätze auf, die die Boy Scouts durch Sonnensegel und fast freischwebende Zeltdächer geschaffen hatten. Auch die Plätze in den urigen Nomaden-Zelten waren gefragt. Die Pfadfinder um ihre Stammesvorsitzenden Sebastian Sauerbeck und Dennis Bartelmäs hatten viel Mühe und Arbeit aufgewendet, um den Gästen ein ansprechendes Umfeld zu bereiten. Die Kinder und Jugendlichen aller Altersstufen brachten sich ein, von den sechsjährigen Wölflingen bis zu den erwachsenen Rovern. Auch packten etliche Eltern und Freunde der Jugendleiter mit an. Sie bestückten das variantenreiche Salatbüffet mit Hausgemachtem, die verführerische Kuchentheke mit Selbstgebackenem und halfen im Service mit. Insgesamt gut 40 Helfer hatten alle Hände voll zu tun, denn der Andrang war gewaltig. Zur offiziellen Schlussstunde freuten sich die Pfadfinder, dass ihr "WWF-Sortiment", das aus Wurst, Weck und Flammkuchen bestand, ausverkauft war. Die erst drei Wochen und zwei Tage alte Estelle dürfte bei dem ihrem Nachnamen entsprechendem Kaiser-Wetter die jüngste Besucherin gewesen sein, von ihren Eltern aus dem nahen Oberweier per Kinderwagen herbeigeschaukelt. Ebenfalls recht junge Beine, aber schon im Teenie-Alter, vollführten auf der Wiese atemberaubende Grätschen: Bühler, Endinger und Willstätter Pfadfinder fanden sich spontan zusammen, um einem aus Österreich importierten Gaudispiel zu frönen: Ein mit dem Pfadfindermesser angespitzter Holzpflock wird so geworfen, dass er nahe der Gehwerkzeuge eines Mitspielers im Boden steckenbleibt und dort die Stelle markiert, wo dieser den nächstgelegenen Fuß nun platzieren muss. Wer sich - trotz maximaler Grätsche - am längsten aufrecht halten kann, ist strahlender Sieger, aber manchmal doch nur mit einem "tapferen" Lächeln.

