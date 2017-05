Helle Vatertagsfreuden für Ohren und Kehle Bühl (wv) - Erfrischendes für die Kehle, Erquickendes für den Gaumen und Erfreuliches für Ohren und Gemüt - all dies genossen viele Hundert Besucher beim 43. Vatertagshock der Kappelwindeck-Musikanten im Maushardt-Hof in Rittersbach. "Die spielen hochklassige Blasmusik", solches Lob war aus dem Kreis der Fans zu hören, die sich auch an den exzellenten Soli ergötzten. Das Kaiser-Wetter mit seinen sommerlichen Temperaturen beflügelte die Stimmung der Vatertagsausflügler, die es sich am Donnerstag in der urigen Bierkisten-Konzert-Arena und im gegenüberliegenden Kaffeezelt gut gehen ließen. Dafür, dass sich solche Wohlfühlatmosphäre einstellte, sorgte ein vielköpfiges Organisationsteam aus Mitgliedern und Ehrenmitgliedern des Musikvereins Kappelwindeck. Schwungvoll und schon erstaunlich reif musizierte über die Mittagszeit das Kappler Jugendorchester, das Simon Huck d. Ä. temperamentvoll dirigierte. Ein Glanzlicht steuerten dabei die jungen Solisten Andreas Schemel und David Giuriato mit "Träumende Trompeten" bei. Für das von Katherine Flynn-Hartmann dirigierte große Orchester pflegt der Vatertagsauftritt das längste Konzert im Jahr zu sein. Gut dreieinhalb Stunden gaben Dirigentin, Musikerinnen und Musiker alles, um die Gäste in Hochstimmung zu bringen. Erstaunlich, dass die 55 Aktiven des Blasorchesters auf der zur Bühne umfunktionierten schmalen Laderampe Platz fanden. Mit flotten, knitzen Sprüchen geleitete Tobias Moll als Moderator durchs Programm. Solisten zündeten glitzernde Highlights und ernteten Riesenbeifall. So bezauberte Klaus Huber mit seiner virtuosen Es-Klarinette in "Vöglein flieg". Tenorhornist Tobias Schultheiß blies mit rundem Timbre und Raffinesse den "Ernst im Allgäu". Von der "Böhmischen Liebe" schwärmten Marianka Hofmann und Andreas Schubring in schmeichelndem Duettgesang. Das "Trompetenherz" vereinte Hendrik Berger und seinen Schüler Cedric Seifried in einem klangschönen Solo für zwei Trompeten, das das Publikum genießen durfte. Katherine Flynn-Hartmann und die Kappelwindeck-Musikanten entfalteten einen bunten Fächer an Blasmusik, darunter zu Herzen gehendes Volkstümliches wie "Von Freund zu Freund", Poppiges wie "Walking on Sunshine", konzertante Märsche wie "Kaiserin Sissi", begeistert Mitsingbares wie "Auf der Vogelwiese" und Rolf Schneebiegls unvergessliche "Schwarzwaldmarie".

