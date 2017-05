Hunde leiden unter der Affenhitze

"Heute ist es vielen Hunden zu heiß", konstatierte Timo Kehlbeck aus Söllingen, der zusammen mit seiner Frau Petra zum neunten Mal das Turnier organisierte. Die permanente Sonneneinstrahlung und Lufttemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius machten insbesondere den Hunden mit schwarzem Fell zu schaffen.

Bei der zwei Minuten dauernden Kür beispielsweise ließ bei manchen Vierbeinern Kraft und Spritzigkeit gegen Ende der Vorführung zusehends nach. "Sie können sich ihre Power nicht einteilen, wie das vielleicht ein Mensch machen würde, die geben immer Vollgas", erklärte Kehlbeck das kräftezehrende und von den Jagdtrieben bestimmte Verhalten der Tiere.

Die insgesamt 67 gemeldeten Teilnehmer mit mehr als 180 Vierbeinern waren aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland angereist. "Ein Team kommt sogar aus der Türkei hierher", betonte Kehlbeck stolz. Die Differenz zwischen der Anzahl der Hundeführer und der Zahl der Tiere kommt durch Mehrfachstarter zustande. Ein Hundesportbegeisterter beispielsweise nahm mit insgesamt fünf Hunden an den fünf Wertungsdisziplinen teil.

Beim "Freestyle" gingen die aus einem Herrchen oder Frauchen und einem Hund bestehenden Teams mit einer frei gestalteten Choreografie an den Start. Insgesamt vier Wettkampfrichter bewerteten die jeweils zwei Minuten langen und von fetziger Musik begleiteten Auftritte. Genau unter die Lupe genommen wurden die Fangquote, das Auftreten des Hundeführers, die Teamarbeit, das Verhalten des Hundes, Sicherheit und Koordination beim Fangen der Frisbeescheibe und der künstlerische Eindruck.

Wurfgenauigkeit des Hundeführers und sicheres Zupacken bei Fangen waren bei der Disziplin "Toss & Fetch" gefragt. Dabei hatte der Hundeführer 90 Sekunden Zeit für eine unbegrenzte Anzahl von Würfen in das 50 mal 30 Yards (etwa 45 mal 27 Meter) bemessene Spielfeld. Je weiter die Strecke zwischen Abwurf- und Fangstelle, desto größer war die Anzahl der erreichbaren Punkte. Bonuspunkte gab's außerdem für das Fangen der Scheibe in der Luft.

Bei der Weitwurfdisziplin "Fetch it far" hatten die schnellen Hunde einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Allerdings machten sich hierbei die Witterungsbedingungen mit der zunehmenden Anzahl von Wurfversuchen in Form von nachlassender Schnellligkeit beim Hund bemerkbar. In die Wertung kam außerdem die Kombination aus "Freestyle" und "Toss & Fetch" sowie die Zweikampfergebnisse aus der Disziplin "Time trail battle", bei der jeweils zwei Teams auf einem begrenzten Spielfeld gegeneinander antraten.

"Wer sich traut, kann hier mitmachen", betont Timo Kehlbeck mit Blick auf die steigenden Teilnehmerzahlen bei diesen Turnieren. Die Wertungsturniere in der jetzigen Form gibt es seit 2013. Sie gilt als die erste und einzige Serie mit mindestens vier Events im ganzen Bundesgebiet.

Die Veranstaltung in Stollhofen war der zweite Wettkampf zur deutschen Meisterschaft. Am 24. Juni in Verden (Niedersachsen) und beim Finale am 15. Juli in Dormagen (Nordrhein-Westfalen) können die Teilnehmer noch Punkte im Rennen um den Meistertitel sammeln.

Nach dem Willen von Timo Kehlbeck soll das Vereinsgelände des FV Stollhofen auch künftig Austragungsort für diese Veranstaltung bleiben. "Hier haben wir einfach alles, was wir brauchen", stellte der Söllinger zum Abschluss zufrieden fest.