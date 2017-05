Der letzte Versuch vom Winde verweht

Bühl (sie) - Ralf Dujmovits hat vor den Kräften der Natur kapitulieren müssen. Der Bühler Extrembergsteiger brach am Samstag seinen Versuch ab, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. Auf einer Höhe von 8500 Metern kehrte er um, weil ein Sturm aufzog. Noch einen Versuch wird er nicht wagen. Laut seiner Partnerin Nancy Hansen will er heute ins Basislager zurückkehren und dann die Heimreise antreten. Im Vorfeld der Expedition hatte der 55-Jährige angekündigt, dass es sein "definitiv letzter" Versuch sein werde, den höchsten Gipfel der Welt ohne künstlichen Sauerstoff zu erklimmen. Dujmovits war am Freitag nach fünf Stunden Aufstieg im Lager III auf 8300 Meter Höhe angekommen. Von dort aus wollte er in der Nacht zu Samstag um 1 Uhr nepalesischer Zeit zum Gipfel aufbrechen. Er hoffte, ein günstiges Wetterfenster nutzen zu können. "Wenig Wind und relativ hohe Temperaturen sind vorhergesagt", hatte Dujmovits auf seiner Instagram-Seite noch Optimismus verbreitet. Der verflog allerdings schnell: Nach einem Aufstieg von nur 200 Höhenmetern pfiffen ihm Schneeböen mit 40 Stundenkilometern um die Ohren. Ohne künstlichen Sauerstoff begann er, schnell das Gefühl in Händen und Füßen zu verlieren. Deshalb entschloss er sich, den Rückzug anzutreten. Zurück im Lager III rief er seine Freundin Nancy Hansen per Satellitentelefon an. "Er ist sehr enttäuscht", gab sie gestern seine Gefühlslage weiter. Zu dieser Zeit war der Bühler bis ins vorgeschobene Basislager auf 6300 Meter Höhe abgestiegen. Er kam dort an "mit allen Fingern und Zehen", wie Hansen erzählt. Heute will er das Chinese Base Camp (5200 Meter) erreichen und anschließend die Heimreise antreten. "Es tut mir so leid für ihn, aber ich bin froh, dass er bald wieder bei mir sein wird", so Hansen. Das Wetter habe einen Gipfelerfolg einfach nicht zugelassen. Dabei hatte sich Dujmovits sehr gewissenhaft auf seinen mittlerweile achten Versuch vorbereitet, die Spitze des Mount Everest zu erreichen. Bereits Ende März flogen er und Hansen nach Nepal und reisten weiter ins Himalaya-Gebirge. Dort erklommen sie gemeinsam den 6440 Meter hohen Gipfel des Cholatse. Dabei mussten sie mehrere Etappen zweimal bewältigen, um Material und Verpflegung zu transportieren. Durch den langen Aufenthalt am Berg fühlte sich Dujmovits bestens akklimatisiert und vorbereitet für sein Abenteuer am Mount Everest. Nachdem Hansen zurückgereist war, führte Dujmovits' Weg zunächst in die tibetische Hauptstadt Lhasa, um den Aufstieg zum 8848 Meter hohen Dach der Welt über die weniger stark frequentierte chinesische Nordseite zu versuchen. 1992 stand der Bühler bereits auf dem höchsten Punkt der Erde. Allerdings hatte er dabei auf dem letzten Stück künstlichen Sauerstoff eingesetzt. Die 13 anderen Achttausender hatte er alle aus eigener Kraft bestiegen.

