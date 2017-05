Rührende Liebeserklärung vor einem Millionenpublikum Bühl/Rust (sie) - Der 26. Januar 2017 hielt für Sven Beck die bislang größte Überraschung seines Lebens bereit. An diesem Tag brachte seine Frau Nina Tochter Matilda zur Welt - im Auto mitten auf der Straße zwischen Ottersweier und Sasbach. Weil es die beiden nicht mehr rechtzeitig in die Klinik schafften, wurden der 30-Jährige zum Geburtshelfer und der Mazda des Paares zum Kreißsaal. Am gestrigen Sonntag wartete auf den Weitenunger erneut eine große Überraschung. Diesmal vor einem Millionenpublikum. Die Produktionsfirma der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" war durch die Berichterstattung im BT auf die Geschichte von Familie Beck aufmerksam geworden. Die Verantwortlichen nahmen mit Ehefrau Nina Kontakt auf und heckten mit ihr den Plan aus, den tapferen Geburtshelfer in der Live-Sendung aus dem Europapark zu überraschen. Und so ahnte Sven Beck gestern gegen 11.30 Uhr noch nicht, dass sich in wenigen Sekunden die Kameras auf ihn richten werden. Kurz zuvor hat Moderator Stefan Mross über den Wandel der Vaterrolle gescherzt: "Früher ist man in die Wirtschaft gegangen und hat auf die Geburt angestoßen. Dann ging es kurz ins Krankenhaus, um das Kind durch die Scheibe anzusehen, und dann wieder in die Wirtschaft." Anschließend hält er Sven Beck, der mit seiner Familie im Publikum sitzt, das Mikrofon unter die Nase und fragt ihn, ob er denn bei der Geburt seiner Töchter dabei gewesen sei. Der 30-Jährige zeigt auf die vier Monate alte Matilda und antwortet schlagfertig: "Sie habe ich allein auf die Welt gebracht." Und so darf er noch einmal im Schnelldurchgang von dem Abenteuer mit Happy End erzählen. Mross und das Publikum staunen nicht schlecht, als er mit viel Humor schildert, wie es die Tochter auf einmal enorm eilig hatte. So eilig, dass die Zeit nicht einmal mehr reichte, einen Feldweg anzusteuern. Sven Beck haute also den Warnblinker rein und stoppte mitten auf der Straße. Als der Rettungswagen eintraf, war Matilda schon geboren. Die Zuschauer applaudieren begeistert, der Moderator spricht von einer "riesen Geschichte" und zollt dem Vater Respekt: "Das hast Du toll gemacht." Einen großen Auftritt hat auch noch der silberne Madza 5, in dem Matilda zur Welt kam. Die Regie lässt das Auto vorfahren, Sven Beck fällt fast die Kinnlade runter. Vor der Kulisse des rollenden Kreißsaals überreicht Mross das Mikrofon an Ehefrau Nina, die ihrem Mann unter Tränen für seinen Einsatz dankt: "Ich bin so froh, einen Menschen wie Dich gefunden zu haben. Dein Humor und Deine Art, Dinge anzugehen, tun mir gut. Du kannst so stolz auf Dich sein." In ihre Worte schließt sie auch Matilda und die beiden anderen Töchter Mia-Tara (8) und Nela (5) ein: "Danke, dass es Euch gibt und Ihr mich alle jeden Tag so glücklich macht."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Pädagogium feiert 130-Jähriges Baden-Baden (gib) - "Miteinander leben, lernen und lehren": Dieser Slogan ist beim Festakt zum 130-jährigen Bestehen des Pädagogiums mehrfach gefallen. In vierter Generation führen die Geschwister Michael, Susanne und Andreas Büchler die Bildungseinrichtung (Foto: gib). » Weitersagen (gib) - "Miteinander leben, lernen und lehren": Dieser Slogan ist beim Festakt zum 130-jährigen Bestehen des Pädagogiums mehrfach gefallen. In vierter Generation führen die Geschwister Michael, Susanne und Andreas Büchler die Bildungseinrichtung (Foto: gib). » - Mehr Lichtenau

Liebeserklärung an die Heimat Lichtenau (asc) - Der badische Liedermacher und G′schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". Mitgebracht hatte er seine drei Mitspieler der Gruppe "GrenzFreakwenz" (Foto: Liedtke) » Weitersagen asc) - Der badische Liedermacher und G′schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". Mitgebracht hatte er seine drei Mitspieler der Gruppe "GrenzFreakwenz" (Foto: Liedtke) » - Mehr