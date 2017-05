"Gugge", schwätze und sich erinnern

Um dem Besucherandrang nachzukommen, mussten auf dem Festgelände immer wieder weitere Sitzgelegenheiten geschaffen werden. "Vespern und gugge" verkündete eingangs Bernhard Foos, der als Festpräsident alles fest im Griff hatte, das Motto der Zusammenkunft. Doch zunächst stand bei den Gästen das "Müllebacher Vesper" zusammen mit den bestens mundenden Weinen der Familie Pfetzer im Vordergrund. Ein besonderes Grußwort des Festpräsidenten ging an Bühls früheren Oberbürgermeister Gerhard Helbing, der an der gelungenen 900-Jahr-Feier im Jahr 1992 einen großen Anteil hatte. Die Geschichte des im Jahr 1092 entstandenen Ortsteils Müllenbach, der früher einmal Vorrang vor Eisental und Affental hatte, rief Ortsvorsteher Jürgen Lauten in Erinnerung. Oberbürgermeister Hubert Schnurr dankte der Familie Pfetzer für deren Bereitschaft, den Winzerhof für die Feier zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig dankte er Hubert Pfetzer für die bis vor kurzer Zeit erfolgte Bewirtschaftung der Reben bei der Burg Windeck, deren Zustand leider nicht zufriedenstellend seien.

In kürzester Zeit verwandelte sich nach Einbruch der Dunkelheit das Festgelände in ein "Freiluftkino", und die Müllenbacher Filmnacht konnte bei lauen Temperaturen gestartet werden. Zunächst waren es alte Fotos vom Dorf, die den Wandel der Zeit dokumentierten. Es folgte ein Blick in die Geschichte Müllenbachs, die Bernhard Foos und der Leiter des stadtgeschichtlichen Instituts, Michael Rumpf, präsentierten. Dabei hatte Rumpf so manche humorvolle Anekdote mitgebracht, so auch die Geschichte vom verschwundenen Kapellenpatron Wendelin, der dann doch wieder seinen Weg zurück in die Kapelle fand.

Filmemacher Bernhard Foos zeigte danach einen Streifen mit Paula Meier als "Hauptdarstellerin" beim Brotbacken in früheren Zeiten. 24 Laibe Brot lagen am Ende eines Backtages in Reih' und Glied auf den Backbrettern. Besonders erfreulich an diesem Abend war, dass Paula Meier den Film noch selbst bewundern konnte.

Zweifelsfrei als Höhepunkt des Abends dann der Film über die 900-Jahrfeier von Müllenbach, der auch gleichzeitig seine Premiere feierte. Hervorragend durch Bernhard Foos moderiert, war für die nächsten 45 Minuten bei den Gästen staunen und ein sich zurückerinnern angesagt, denn so mancher musste zweimal hinschauen, um sich nach 25 Jahren wiederzuerkennen.

Aber auch Erinnerungen an alte Müllenbacher, die nicht mehr leben, wurden geweckt. Die zahlreichen Aktivitäten der Vereine und Gruppen, ließen dieses Jubiläum dann auch zu einem unvergesslichen Ereignis werden. Nach dem offiziellen Teil des Abends war dann wieder reichlich Gelegenheit zum "Schwätzen" gegeben, und bei einem Glas Wein konnte die Geselligkeit und die verwandtschaftlichen Beziehungen gepflegt werden.