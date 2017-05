Per Gummiseil auf 120 Meter Höhe katapultiert

Gaggenau

Fusion genehmigt Gaggenau (mm) - Ab dem 1. Juni wird es offiziell noch eine evangelische Gemeinde in Gaggenau geben. Der Bezirkskirchenrat hat der Fusion von Johannes-, Lukas- und Markusgemeinde zugestimmt. Am Sonntag, 28. Mai wird Pfarrer Ralf Velimsky in Bad Rotenfels verabschiedet (Foto: Senger).