Amerikanische Folk-Rocker erobern offene Bühne

Das Bühler Damenquintett Release eröffnete den Abend. Jessica Panter-Wiedle, Andrea Bechtold, Katharina-Sofie Worf, Caterina Cancellieri und Beatrix Kassel harmonierten perfekt. Die einzelnen Stimmlagen waren fein aufeinander abgestimmt und schmeichelten den Ohren. Unter anderem interpretierten sie die Songs "Kiss Me" von Sixpence None The Richer, "Catch an release" von Matt Simons und "Lost" von Grace. Das Auditorium forderte so lautstark Zugaben, dass das Quintett noch zwei Stücke zum Besten gaben.

Bernd Roßnagel und Helmut Frey haben sich vor sechs Monaten zusammengetan, um zu musizieren. Die offene Bühne bot ihnen die Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln. Ihr Hauptinteresse gilt den Songwritern der 80er bis heute. Sie präsentierten unter anderem Stücke von John Denver und Leonard Cohen. Nach ihrem Auftritt fragten sie den Veranstalter Harald Schydlo um Erlaubnis, dieses Konzept der offenen Bühne zu kopieren und in zwei Wochen in Rastatt einen Versuch zu starten. Schydlo zeigte sich sehr erfreut über diese Anfrage und sagte sofort seine Unterstützung zu. "Die offene Bühne bekommt Kinder", scherzte er mit Roßnagel und Frey.

Die 17-jährige Céline Weingartner begeisterte das Publikum mit selbst geschriebenen Songs und einem selbstbewussten Auftritt. Sie hat sich musikalisch und stimmlich weiterentwickelt und lässt das Publikum teilhaben an der Gedankenwelt eines angehenden Erwachsenen. Dabei wirkt sie sehr authentisch und ernsthaft.

Auch der hochbegabte Aaron Kreidenweis-Thomas überzeugte mit seinem Können am Klavier. Zusammen mit einem Freund interpretierte er bekannte Pop- und Rocksongs.

Still wurde es im Publikum, als der ehemalige Berufsgeiger Joan Maria Ciolacu eine "Trompetengeige" in die Hände nahm und ihr ungewöhnliche Klänge entlockte. Als er das Stück "Die Lerche" spielte, waren viele Besucher angesichts seiner Virtuosität vollkommen verblüfft. Sie fühlten sich fast wie in den Wald versetzt und konnten den Vogelklang erleben. Dafür gab es langen Applaus.

Eigentlich sollte die Show damit zu Ende sein, doch dann passierte etwas Ungewöhnliches. Im Publikum saßen Musiker der Band "The Builders & the Butchers", eine 2005 gegründete Folk-Rock-Gruppe aus Portland. Sie sind derzeit auf Europatournee und genossen einen freien Tag. Die Amerikaner waren so begeistert von der Atmosphäre der offenen Bühne, dass sie sich entschlossen, spontan unplugged aufzutreten.

Der Sänger Dustin Hamman, Künstlername "Run On Sentence", verknüpfte mit Leichtigkeit und Souveränität sämtliche Einflüsse des US-amerikanischen Neofolk. Schon nach den ersten Tönen hatten die Musiker das Publikum in ihren Bann gezogen und die Party konnte beginnen. Veranstalter Schydlo war mehr oder weniger sprachlos von diesem ereignisreichen Abend.