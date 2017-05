Wo Frieden wachsen kann

Bühl (mig) - "Wo Menschen sich begegnen, kann Frieden wachsen", sagte Monika Bürk-Finkbeiner am Sonntag unter dem Bühler Friedenskreuz. Oberbürgermeister Hubert Schnurr freute sich, dass "an dieser Stelle des Friedens bei bestem Bühler Wetter" ein Zeichen gesetzt werde. Dank der rührigen Neusatzer Bürgerin beginnt hier jetzt ein neu ausgeschilderter Friedens-Pilgerweg bis hinauf auf den Hörchenberg in Sasbachwalden. Etwa 120 Personen fanden sich zur Eröffnung unter dem Friedenskreuz ein, darunter auch Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Die Feierstunde begann mit "Lobet den Herrn" und kombinierte christliche Elemente mit der Symbolik eines neuzeitlichen Glaubens, der unter anderem Mutter Erde verehrt. Feierlich intonierten die Württembergischen Streichersolisten unter der Leitung von Paul Deppe die Europahymne. Hans Vogt, Pfarrer i. R. aus Baden-Baden, las das Friedensgebet der Vereinten Nationen. Er sprach vom Jubel des Friedens, den es zu genießen und zu feiern gelte. Die Initiatorin entzündete ein Friedenslicht für Syrien, Frauen aus anderen Nationen folgten und stellten unter anderem Kerzen für die Ukraine, Frankreich, die Philippinen und Israel in die Mitte eines Herzens auf dem Rasen. Serge Rieger aus dem Elsass steuerte ein weltliches Lied auf Alemannisch bei, in dem es darum ging, etwas "Hand in Hand" zu tun. Ein Text von Monika Bürk-Finkbeiner, vorgetragen von Eva Gehann, sprach von liebenden Herzen, klarem Bewusstsein und erleuchteten Seelen. Die bunte Schar machte sich danach, angeführt von einem Reiter auf einem Schimmel, auf den Weg zur Maria-Assunta-Figur in der Hub. Dort legte Monika Bürk-Finkbeiner ein großes Herz aus Blumen nieder und tanzte mit einigen Menschen mit Behinderung zu einem von ihr geschriebenen Friedenslied. An der Burgruine Neuwindeck rasteten die Wanderer und genossen nochmals die Musik der Württemberger Streichersolisten. Als Überraschung tanzte Brigitte Krebs in weiß und mit Flügeln einen Engelstanz. Gemeinsam stimmten die Friedensfreunde das Deutschlandlied mit einer speziellen Strophe von Frank Nesselhauf (Baden-Baden) an, der Vorsitzender des Vereins "Oase des Weltfriedens" ist. Den Halt an der Fatima-Grotte auf dem Presteneck gestaltete Serge Rieger mit seiner Gitarre musikalisch aus. Dazu gab es Texte von Mutter Teresa und Dietrich Bonnhöfer. Nach weiteren elf Kilometern und dem Aufstieg vom Murberg über die Gaishöllschlucht erreichten etwa 70 Friedensfreunde schließlich die Friedenskapelle auf dem Hörchenberg. Dort spielten die Alphornbläser aus Bühlertal, während sich alle erfrischten. Am Hang vor der Privatkapelle war ganz neu das am Spinnerhof aus Holz gebaute Kunstwerk "Der tönende Regenbogen" von Andrea Barghoorn aus Fautenbach angebracht worden. Monika Bürk-Finkbeiner leitete mit Worten zu Vergebung und Versöhnung eine Meditation ein und erinnerte an den Friedenskristall in der Kapelle. Auch ein sogenannter Energieheiler war gekommen, und man verband sich mit anderen Friedenspilgern, die unter anderem am gleichen Tag auf einem Herzweg im Taunus unterwegs waren. Ergreifender Abschluss waren meditative Panflötenmelodien von Oskar Javelot.

Bühl

