Die Botschaft lautet: Toleranz, Nächstenliebe und Respekt

Die Botschaft ist nach wie vor aktuell: Im Mittelpunkt steht der "kleine Tag", der darauf wartet, endlich auf die Welt zu den Menschen zu kommen und als berühmter Tag in die Geschichte einzugehen. In seinem Abenteuer geht es um die Werte Toleranz, Nächstenliebe und Respekt.

Die Proben laufen schon seit Januar, am Freitag, 14. Juli, soll das Musical in der Rheintalhalle in Weitenung und am Sonntag, 16. Juli, im Bürgerhaus Neuer Markt (Eintritt vier Euro, Vorverkauf ab 6. Juni) unter der Regie und Dramaturgie von Barbara Laskowski zur Aufführung kommen. "Ich freue mich schon sehr darauf", so Laskowski, "das Stück wächst und gedeiht."

Natürlich bedarf es mehr als einem kreativen und musikalischen Kopf, um das bekannte Familienmusical auf die Bühne zu bringen. So sind an der Projektverwirklichung noch beteiligt: der Kinder- und Jugendchor "Vokal total", das Vokal Ensemble Bühl, das Musikschul-Orchester, diverse Schauspieler, die Kindertageseinrichtungen in Weitenung, die Ortsverwaltung und der Kulturkreis Weitenung. Projektverantwortlich zeigen sich außer Barbara Laskowski noch Christoph Stengel (Chorleitung), Bernd Kölmel (musikalische Leitung), Jaques Gatta-Michelet (Bühnenbild), Hans-Georg Wilhelm (musikalische Einrichtung) und Hanna Braun (Erzählerin).

Wie Bernd Kölmel, Leiter der städtischen Schule für Musik und darstellenden Kunst, bei einem Pressegespräch veranschaulichte, seien die neuen Arrangements für das eigens zusammengestellte Orchester wie maßgeschneidert. So sollen Gesangs- und Schauspieltalente gezielt gefördert werden, betonte Kölmel, der mit Barbara Laskowski und Gabriele Dieterle, Vorsitzende des Kulturkreises, über das bevorstehende Projekt informierte.

"Der Kulturkreis kümmert sich seit Jahren rührend um das Kulturgeschehen in Weitenung", lobt Kölmel. Dieterle und Gatta-Michelet haben zusammen mit dem Kulturkreis auch den Weitenunger Weihnachtsmarkt und vor Jahren den Adventskalender aus der Taufe gehoben.

Jetzt soll der gesamte Ortsteil in den kulturellen Fokus gerückt werden. "Wir wollen kulturelle Impulse vermehrt auch in die Ortsteile weitergeben", lautet Kölmels Intension, der auch die Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher Daniel Fritz lobte.

Barbara Laskowski ist nicht nur durch die jahrelange Leitung des Bühler Schülerhorts bekannt , sondern auch als Autorin und wegen ihres kulturellen Engagements in der Zwetschgenstadt. "Die Kinder sind, wie schon bei meiner Regiearbeit vor zehn Jahren, mit viel Freude dabei", sagt sie. Dennoch hat sie im Verhalten der Kinder und Jugendlichen im Zeitalter der neuen Medien und Reizüberflutung eine Veränderung festgestellt. "Sie können sich nicht mehr so gut konzentrieren. Im Durchschnitt sind sie einfach schneller erschöpft und müde", zieht sie kritisch Bilanz. Um dennoch den Funken der Musical-Leidenschaft vollständig zu entfachen, hat die daher die Choreographie viel offener und freier angelegt: "Die Kinder sollen ja mit Freude und Spaß am ,kleinen Tag' mitarbeiten."