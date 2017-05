Schnelldurchlauf durch "Blume Europas"

Zurück in Ottersweier erfuhren sie vom Tod von Hermann Graf von Pückler, dem Urgroßneffen von Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der die berühmten Großparks in Cottbus-Branitz und Bad Muskau plante und gestaltete. Schloss und Park in Bad Muskau sind inzwischen zum Unesco-Weltkulturerbe geworden. In Branitz hatte der Adlige seinen Alterssitz eingerichtet und ist dort auch in einer Erdpyramide mitten in einem See beigesetzt. In diesem Park wird nun auch sein Urgroßneffe beerdigt werden. Interessant für die Reisegruppe war diese Mitteilung deshalb, weil sie während ihres Aufenthalts äußerst beeindruckt viele Stunden in diesen Parks verbrachte.

Zusammengestellt hatten das Programm Hauptamtsleiter Sebastian Seybold, Hermann Neuburger, der gleichzeitig die Leitung innehatte, und Gemeinderätin Marlies Wudi, die die Gruppe auf ihren Ausflugsfahrten begleitete. Untergebracht waren die Ottersweierer in einem Hotel in Weißwasser. Am Tag nach ihrer Ankunft begrüßte sie Bürgermeister Rüdiger Mönch im Rathaus. Nach Vorstellung seiner Gemeinde in Wort und Bild begleitete er die Gruppe auf einer Erkundungsfahrt durch die sieben Teilgemeinden.

Im Mittelpunkt standen dabei die historischen Kirchen in Pechern und Podrosche aus dem 16. beziehungsweise 17. Jahrhundert und das in in vielen Jahren Eigenarbeit errichtete Heimatmuseum in Sagar. Nächstes Ziel war der Rhdodendronpark Kromlau. Der Zeitpunkt war gut gewählt, standen die Pflanzen doch in voller Blüte. Ein Ausflug zu den riesigen Abraumfeldern des Braunkohle-Tagebaus Boxberg ließ die Gruppe beeindruckt und nachdenklich zurück. Dass man die Natur aber auch attraktiv rekultivieren kann, zeigte den Besuchern der Bärwalder See, der in der Region zum Anziehungspunkt und Erholungszentrum geworden ist.

Eine Fahrt in die schlesische Metropole Breslau am folgenden Tag war allerdings nicht vom Glück begünstigt. Wegen mehrerer großer Staus dauerte die Anreise sechs statt drei Stunden. So blieb für den deprimierten Alfred Junge, Verantwortlicher seitens der Gemeinde Krauschwitz, nur die Ansage für einen Schnelldurchlauf durch die europäische Kulturhauptstadt 2016 und "Blume Europas", wie Breslau auch liebevoll genannt wird. Es ging durch malerische Gassen, über den mittelalterlichen Marktplatz mit dem gotischen Rathaus, vorbei an prächtigen Bürgerhäusern und der Universität zurück zum Busparkplatz. Das Ergebnis waren wunderbare Eindrücke mit dem Aufforderungscharakter zum Wiederkommen.

Der vorletzte Tag entschädigte die Besucher mit einer mehrstündigen idyllischen Kahnfahrt von Lübbenau durch den Spreewald, bevor die Gruppe in die Altstadt nach Cottbus weiterfuhr und anschließend in den angesprochenen Pückler-Park Branitz.

Ein letzter Höhepunkt war am Tag der Rückfahrt der Besuch der sächsischen Hauptstadt Dresden. Die Teilnehmer hatten hier mehrere Stunden Zeit, um sich individuell in der Altstadt umzusehen.