Neues und Kultiges beim Pfingstmusikfest

Für die Topveranstaltung des Fests am Sonntag um 20 Uhr wurden "Die Rainer" aus dem Salzburger Land engagiert. In Deutschland ist die Band noch relativ unbekannt, doch in Österreich hat sie sich seit Mitte der 90er Jahre den Ruf als "Superstimmungskanone" erspielt. Seit Jahren mischt sie erfolgreich beim "Woodstock der Blasmusik" mit, das im Innkreis stattfindet. Dort wird sie in diesem Jahr als krönender Abschluss auftreten.

"Die Rainer" sind Blaskapelle sowie Pop- und Rockband in einem. Vielleicht könnte man sie mit der im Bühler Land gut bekannten bayerischen "Blechblos'n" vergleichen. Die zwölf "Rainer" beherrschen Trompete, Klarinette, Tenorhorn und Basstuba ebenso wie rockige E-Gitarren. Ihre Gesangsfähigkeiten reichen von Volkstümlichem wie "Auf der Vogelwiese" bis zu Pop-Hits wie "Purple Rain".

Ebenfalls neu: Beim Polka- und Stimmungsabend spielt am Pfingstmontag um 19 Uhr "Die kleine Partie" auf. Das vor zwei Jahren gegründete Ensemble besteht aus 15 Musikerinnen und Musikern der Blaskapellen von Balzhofen, Vimbuch, Altschweier, Ottersweier und Unzhurst. Es will mit zünftiger volkstümlicher Musik und witzigen Showelementen punkten. Roland Haunß und Daniel Fritz leiten "Die kleine Partie" musikalisch.

Alles andere als neu, sondern echter Kult in Balzhofen sind "The Firebirds": Die Band aus Sachsen gastiert zum sechsten Mal in Folge. Zur Rock-'n'-Roll-Party am Samstag um 21.30 Uhr lädt sie die Fans aus ganz Mittelbaden und jeglichen Alters ein. Dabei wollen die Firebirds ihren Ruf bestätigen, eine der besten Live-Rock-'n'-Roll-Showbands Deutschlands zu sein.

Ein Wiedersehen gibt es nach drei Jahren mit Helmut Dolds Dixie-Quartett. Dieses gestaltet am Sonntag um 11 Uhr den Jazz- und Dixie-Frühschoppen mit zündenden Südstaaten-Rhythmen und deutschem Swing. Dazu steuert Dold, kabarettistisch als "De Hämme" bekannt, knitze Sprüche bei.

Pfarrer Thomas Fuchs zelebriert am Montag um 9.30 Uhr den Gottesdienst im Festzelt, den der Gesangverein Liederkranz Vimbuch und das Blasorchester Harmonie Balzhofen musikalisch gestalten. Der um 11 Uhr anschließende Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Obersasbach verspricht musikalische Schmankerln. Drei Nachmittage bietet das Pfingstmusikfest der heimischen Blasmusik eine besondere Bühne: Die Musikvereine aus Bischoffsheim (Elsass) und Stollhofen spielen am Sonntag auf, die Großweierer und die Affentaler Musikanten am Montag sowie die Harmonie Balzhofen und die Trachtenkapelle Moos am Dienstag.