Flora und Fauna rücken in den Fokus des Unterrichts

Brunhilde Gassenschmidt, die bereits an der Franziska-Höll-Schule die Projektleitung übernommen hat, soll auch im Obertal diese Funktion übernehmen. Sie kümmert sich um die Buchung von Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern, um die Dokumentation der Projekte und die Kostenaufstellungen. "Frau Gassenschmidt betreut die Projekte mit viel Herzblut und bringt in Zusammenarbeit mit den Schulen interessante Ideen ein", betonte Sachgebietsleiterin Ulla Meier. Man könne sich durch die Projektleitung in Personalunion an beiden Schulen auch gewisse Synergieeffekte erhoffen. An der Schofer-Schule stehe der Rektor mit seinem Team bereits in den Startlöchern. Es seien schon viele Ideen zusammengetragen worden.

Die Kosten für das Projekt werden zu 60 Prozent vom Naturpark gefördert. Den Rest trägt die Gemeinde. Dieser wird auf jährlich 2000 bis 3000 Euro beziffert. Das Projekt läuft zunächst fünf Jahre, wobei jedes Jahr ein neuer Förderantrag zu stellen ist. Die Höhe der Förderung sei nicht für die kompletten fünf Jahre garantiert, erläuterte Meier. Das Konzept beinhalte im ersten Schuljahr vier Module, im zweiten Schuljahr sechs, ab dem dritten Schuljahr acht Module. Ein Modul ist ein praktisches Unterrichtsthema, das einen ganzen Schulvormittag abdecken muss.

Meier berichtete, dass die Untertäler Grundschüler ganz begeistert von den bisherigen Angeboten seien. Es seien Themen wie "Erneuerbare Energien", "Holznutzung" und "Von der Apfelblüte bis zum Apfelsaft" aufgegriffen worden. Bürgermeister Hans-Peter Braun habe sich gemeinsam mit ihr neulich ein Bild davon gemacht. "Es ist schön anzusehen, wie die Kinder mit großer Begeisterung und Freude dabei sind", meinte Braun. Er dankte dem Museum Geiserschmiede, dem Hornschlittenclub sowie dem Obst- und Gartenbauverein für ihr Engagement bei den Projekten.

Nun müssten zunächst der Antrag gestellt und die Bewilligung abgewartet werden, bevor auch die Obertäler Schule voraussichtlich im Frühjahr 2018 in die Zertifizierung einsteigen könne, erklärte der Bürgermeister.

Volker Blum (CDU) meinte: "Das Angebot wertet den Unterricht auf und ist gewinnbringend für die Schule." Stefan Ursprung (FBV) lobte die bisherigen guten Erfahrungen und dankte allen Akteuren. Peter Ganter (SPD) sagte : "Die Kinder kommen dadurch weg von den elektronischen Medien und erleben die Natur. Das ist eine super Ergänzung."