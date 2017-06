Eine Mensa mit Jugendcafé

Bühl - Sieger des kombinierten städtebaulichen Ideen- und hochbaulichen Realisierungswettbewerbs "Campus Bühl" wurde das Stuttgarter Architektenbüro "Plan 7". Dies gab gestern das Preisgericht im Anschluss seine abschließende, zweite Sitzung bekannt. Der Wettbewerb erfolgte im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Aloys-Schreiber-Schule und der Carl-Netter-Realschule.

Fred Gresens, Bezirksvorsitzender der Architektenkammer Südbaden und Vorsitzender des Preisgerichts, erklärte, dass die Schwaben "hervorragende Ergebnisse" in der schulischen Komponente des zweistufigen Wettbewerbs vorzuweisen haben, wenngleich der städtebauliche Entwurf zur Gesamtgestaltung des Campus-Geländes qualitativ "einen Tick" zurückgeblieben sei. Das Preisgericht hatte den ersten Preis einstimmig den Stuttgartern zuerkannt und empfiehlt dem Gemeinderat, diese Arbeit der weiteren Planung zugrunde zu legen. OB Hubert Schnurr strebt einen Ratsentscheid noch vor der Sommerpause an.

Die Zeit ist knapp, denn die Carl-Netter-Realschule und die Aloys-Schreiber-Schule benötigen bis zum Schuljahr 2019/20 eine Erweiterung in Form einer Mensa, wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst zu verstehen gab. Als Standort für die Mensa guckten die Planer den Garten des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) aus. Sie schlagen ein freistehendes eingeschossiges Gebäude mit Flachdach vor, in das auch das Jugendcafé integriert wird. "Das spart Räume", so Gresens. Und der Standort schaffe einen Dialog zur Mediathek nebenan.

Auch für die geplanten außerunterrichtlichen Betreuungsräume der Realschule entwickelte das Büro aus der Landeshauptstadt ein separates Gebäude: einen Pavillon an der Grundstücksgrenze zum ehemaligen Lörch-Areal.

Im Schulhofbereich der Aloys-Schreiber-Schule soll nach den Vorstellungen von "Plan 7" ein Neubau mit einer Turnhalle und zusätzlich benötigten Klassenräumen für die Gemeinschaftsschule errichtet werden. Vorteil: Bis zur Fertigstellung könnte die alte Halle weiterhin genutzt werden. Auch die Option einer Tiefgarage halten die Stuttgarter Planer in diesem Bereich offen, sollte eine solche gewünscht werden. Die Entscheidungsfindung beschrieb Schnurr als einen "sehr spannenden und diskussionsintensiven Prozess", da auch mehrere Beteiligte von Einrichtungen aus dem "Campus" zugegen waren.

Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von den Modellen und Plänen zu machen, die im Bürgerhaus Neuer Markt ausgestellt sind. Heute um 18 Uhr werden Fred Gresens und Vertreter der Gewinner-Büros anwesend sein. Alle Wettbewerbsarbeiten der Bearbeitungsstufe I und II werden bis Samstag zu folgenden Zeiten gezeigt: heute und morgen von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr.