Weltelite gastiert zum 22. Mal in Ottersweier

Von Jana Baßler Ottersweier - Der TC Ottersweier ist seit Dienstag wieder Gastgeber für die Weltelite des Seniorentennis. Rund 350 Teilnehmer ab 40 Jahren spielen beim 22. Pfingstturnier auf den Plätzen in Ottersweier, Bühl, Vimbuch und Achern um wichtige Weltranglistenpunkte. Die Großveranstaltung mit Sportlern aus 16 Ländern erfordert viel Organisationsaufwand. Das ist Aufgabe von Bernhard Schmid, Gründer und Leiter des Turniers. Ungefähr 20 Helfer hat Schmid um sich geschart, die ihn tatkräftig bei den vielen Aufgaben unterstützen. Sie haben immer ein offenes Ohr und beantworten alle Fragen der Spieler, sie nehmen Anmeldungen entgegen und organisieren auch schon einmal einen zusätzlichen Sonnenschirm. Die Vorbereitung des Turniers beginnt allerdings schon lang, bevor die ersten Bälle geschlagen werden. "Mit dem Turnier beschäftige ich mich das ganze Jahr über. Ich schaue mir die Spielergebnisse der Teilnehmer an oder schreibe ihnen zu Geburtstagen. Das nimmt circa drei Stunden pro Woche in Anspruch", erzählt Schmid. Die eigentliche Organisation beginne dann ungefähr eine Woche vor dem Turnier: "Zunächst wird eine grobe Planung entworfen, später werden Termine und berufliche Verpflichtungen der Spieler berücksichtigt." Vor 22 Jahren gründete Schmid das Turnier mit der Idee, etwas für die Senioren der Region auf die Beine zu stellen. Die Veranstaltung fand schnell viel Zulauf und wurde bereits 2000 Weltranglistenturnier. 2005 stieg es zum Turnier des zweithöchsten Grads auf und ist damit laut Schmid das Pfingstturnier mit der höchsten Einstufung Deutschlands. Regionale Betriebe fördern als Sponsoren die Veranstaltung, die größtenteils auf ehrenamtlicher Basis gestützt wird. Die einzig professionelle Kraft ist der Oberschiedsrichter der "International Tennis Federation" (ITF) aus London. So könne garantiert werden, dass alles gerecht abläuft. Neben fairen Spielen wünscht sich Schmid für die kommenden Tage vor allem viel Sonnenschein: "Der Tennisspieler ist ein Schön-Wetter-Mensch. Solange das Wetter gut ist, ist er zufrieden und umgänglich." Senioren aus aller Welt sind nach Ottersweier gereist. Die meisten Kilometer hat Andrew Rae aus Australien bewältigt. Etwas kürzer unterwegs war Herbert Althaus aus Sebeltal, südlich von Hamburg, einer der treuesten Teilnehmer des Turniers. Sieben Stunden dauerte seine Fahrt nach Ottersweier. Während einige Athleten in Hotels untergebracht sind, bleibt der 82-Jährige bis Sonntag bei einer Helferin aus Schmids Team. Auf die Frage, was er für Erwartungen an das Turnier habe, antwortete er: "Es zu gewinnen!" Dieser Ehrgeiz beruht wahrscheinlich auf seinen vielen Erfolgen im Tennis: Er spielt bei den Herren 80 und ist derzeit deutscher Meister und Europameister im Einzel und Doppel. Auf der Weltrangliste der ITF liegt er auf Platz drei. Sein größter Erfolg war der Weltmeistertitel mit seiner Mannschaft im Jahr 2015. "Das war ein Hochgefühl, als wir in der Arena in Kroatien standen und uns der riesige Pokal überreicht und die Goldmedaillen umgehangen wurden. Wer erlebt sowas schon - Weltmeister zu werden", erzählt Althaus. Sein härtester Gegner sei Kingdon van Nostrand, der aus den USA stammt und gegen den ihm bisher noch kein Sieg gelang. Doch bei allem Ehrgeiz steht für die Senioren auch die Faszination des Tennissports im Vordergrund. "Es gibt es so viele Variationen, man kann links oder rechts spielen, hoch oder tief, kurz oder weit. Tennis erinnert an Schach, weil es so viele Möglichkeiten gibt", meint Althaus. Und wenn er diese Möglichkeiten in landschaftlich reizvoller Umgebung ausloten kann, macht es Althaus besonders glücklich. "Hier ist es wunderschön, ich liebe den Schwarzwald", sagt er. Dass Tennisspielen fit hält, zeigt sich an der Agilität des 82-Jährigen. Und er ist nicht der älteste Teilnehmer: Dieser ist bereits 87.

