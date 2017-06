Alle sollen sich nur noch wohlfühlen

Barbara Thevenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, und ihr Kollege Fritz Ell stellten die Planung am Dienstagabend im Friedrichsbau der Öffentlichkeit vor. Beide betonten den hohen Anspruch, den beide Plätze aufgrund ihrer historischen Bedeutung und Aufenthaltsqualität an die Planer stellen.

Welche Anforderungen werden an das Pflaster gestellt?

Es muss robust sein, weil die Plätze auch von Lkw befahren werden. Es wird zu 90 Prozent ein raues, nicht geschliffenes Betonverbundpflaster sein und jenem ähneln, das vergangenes Jahr in der Schulze-Delitzsch-Straße bei der Volksbank verlegt wurde. Und es wird - im Gegensatz zu früheren Vorstellungen und Probeverlegungen - keine diagonale Bänderung und auch kein Schachbrettmuster aufweisen. Es soll, so der OB, eher schlicht wirken, damit die wertvolle umgebende Architektur der beiden Rathäuser und des Münsters dominieren kann.

Wie sieht es mit der Verlegeart aus?

Die Steingrößen in den Formaten 20x30 und 18x24 Zentimeter werden in einem H-Verband verlegt, und zwar in Riesel.

Welche Farbgebung schwebt der Verwaltung vor?

Vorzugsweise terrakotta mit gelblich-rötlichem Einschlag.

Welche Beschaffenheit hat das Pflaster auf den übrigen zehn Prozent der Fläche?

Das werden kleinparzellierte Natursteine sein, zwischen dem sich ruhig auch Grün entfalten darf. Das sei, so Fritz Ell, "vielleicht sogar ein erwünschter Nebeneffekt". Die Natursteine werden hauptsächlich unter den Bäumen, die alle erhalten werden sollen, und entlang der Kirche verlegt.

Wie sieht es mit dem Lichtkonzept aus?

Die Altstadtleuchten werden beibehalten.

Und mit der Möblierung?

Geplant sind Sitzgelegenheiten im Osten des Marktplatzes zur Hauptstraße hin und in der Eisenbahnstraße im Bereich der Bushaltestelle. Außerdem ist ein Behindertenleitsystem, beispielsweise für Sehbehinderte, vorgesehen. Außerdem wird vermutlich im Bereich der Eisenbahnstraße und von Rathaus II eine Fahrradabstellanlage für rund 60 Räder geschaffen. Die drei Parkplätze beim Kiosk werden aufgegeben. Stattdessen soll dort eine Außenbewirtung mit Sitzmöbeln möglich sein.

Der Bereich bei den Bühlottreppen hat so etwas wie einen Hinterhofcharakter. Wird es da Modifizierungen geben?

Ja, um einen besseren Zugang zum Bach zu erreichen, wird eine weitere Treppe gebaut.

Und wo kommt der Narrenbrunnen hin?

An den westlichen Bereich des Kirchplatzes beim Kiosk. Die Figuren werden jedoch nicht mehr mit Wasser umspült, um Keimbildung zu verhindern. Stattdessen wird eine Vernebelungstechnik eingesetzt und das Kunstwerk mit Wasser per Zeitschaltuhr fein besprüht. LED-Technik sorgt für eine zusätzliche Raffinesse beim Beleuchtungskonzept.

Wann beginnen die Arbeiten? Gleich nach dem Zwetschgenfest, und zwar mit der Kanalsanierung im Inlinerverfahren. Die eigentlichen Arbeiten beginnen dann - wenn es die Wetterlage zulässt - am Montag, 8. Januar, mit dem Ausbau des Porphyrpflasters.

Kann man als Privatperson an solche Platten gelangen?

Im Prinzip ja. Laut OB Schnurr gibt es schon "viele Anfragen". Aber auch der Bauhof hat Interesse für die Steine auf dem Friedhof angemeldet.

Der Bauzeitenplan von neun Monaten bei einem nicht kalkulierbaren Winter ist sehr ehrgeizig. Wie möchte die Verwaltung den Fertigstellungstermin zum Zwetschgenfest 2018 halten?

Durch eine vorwiegend Fünf-Tage-Arbeitswoche und den Einsatz von zwei Kolonnen.

Wie sieht es mit dem Kostenrahmen aus?

Eine konkrete Aufstellung gibt es noch nicht. Vorsichtige Schätzungen gehen von 1,8 Millionen Euro aus. Pro laufenden Meter Pflaster gibt es einen Zuschuss von 150 Euro.

Wie geht es mit der Planung jetzt weiter?

Der Technische Ausschuss wird sich in einer nichtöffentlichen Sitzung am 22. Juni damit beschäftigen. Danach geht es am 28. Juni in eine öffentliche Gemeinderatssitzung. Zuvor werden auf dem Kirchplatz Muster ausgelegt.

Wird es nach Fertigstellung ein Platzfest geben?

Ja, das kündigte der OB gegenüber dem Vorsitzenden des Historischen Vereins, Siegfried Eith, an. Schnurr versprach: "Wir tun alles, damit Sie sich alle in Bühl wohlfühlen!"