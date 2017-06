Ein Jahr Vorbereitung für vier Tage Halligalli

Bühl - In der Woche vor Pfingsten wirken in Balzhofen viele Häuser und Gärten verlassen. In der heißen Phase, den sieben Tagen vor Beginn des örtlichen Pfingstmusikfestes, wird jede Hand im Festzelt benötigt. Nach Feierabend treffen sich die vielen Helfer zur Vorbereitung von Küche, Kaffeestube und Cocktailstand.

Ein Viertel des 800-Einwohner-Dorfes sei jedes Jahr aufs Neue tatkräftig dabei, berichtet Joachim Kühnhöfer, Vorsitzender des Musikvereins Harmonie. "Wie viele Helfer genau dafür sorgen, dass unser Fest stattfinden kann, weiß niemand so genau. Über 200 sind es aber auf jeden Fall."

Wer glaubt, die für die Besucher sichtbaren Arbeiten wie die Getränke- und Essensausgabe, das Spülen oder Kuchenbacken machten den Großteil der Tätigkeiten aus, der irrt. "Wir beginnen bereits ein Jahr im Voraus mit der Programmplanung unserer sogenannten Leuchtturmveranstaltungen wie beispielsweise dem Konzert am Sonntagabend. Unsere großen Partner - wie Brauerei, Metzgerei, Technik und besonders die Zeltvermietung - müssen ebenfalls frühzeitig engagiert werden", erklärt Kühnhöfer.

Als nächster Schritt folgt zwei Monate vor Festbeginn die Ressortleitersitzung. "Die einzelnen Aufgaben sind auf circa 15 Ressorts aufgeteilt, die jeweils ein oder zwei Musikvereinsmitglieder führen", schildert der Vorsitzende die Struktur. Ganz klassisch gehören hierzu Bierwagen, Bar und Besteck. Aber auch exotischere Aufgabengebiete wie die Toilettenreinigung werden im Plenum diskutiert und wenn möglich optimiert.

Eine Woche vor Fassanstich beginnt schließlich der finale Countdown. Um 8 Uhr rollt ein großer schwarzer Lkw mit dem 25 mal 50 Meter großen Zelt aus Korntal-Münchingen aus der Nähe Stuttgarts hinter der kleinen Kapelle an. Dort verwandelt sich der Bolzplatz innerhalb von acht Stunden in einen Festplatz, der Raum für bis zu 1000 Gäste bietet. Dann heißt es: Balken stemmen, Planen einhängen und Elektrik verlegen. Die Vorbereitungen sind genau getaktet. Mittwochs werden die Stahlmatten an der Bühne befestigt, am Tag darauf kommen das Reisig zur Dekoration und die 600 von Jungmusikern angefertigten "Rösle" an die Zeltwand. "Ich verbringe allein für die Inneneinrichtung sicher 15 bis 20 Stunden im Zelt", erzählt Harald Rohleder, der für die Bar verantwortlich ist. Insgesamt vier Kilometer Kabel verstecken sich im gesamten Zelt. Bei der Rock-'n'-Roll-Party der Firebirds am Samstagabend kommt noch zusätzlich die Bühnentechnik der Gruppe dazu, die diese eigens im Bandtruck anliefert.

Auch für die Unterbringung der angereisten Bands muss gesorgt werden. Und so kann es vorkommen, dass die Einheimischen am Sonntagmorgen auf dem Weg zum Bäcker dem Gitarristen der Firebirds über den Weg laufen. Genau wie die "Rainer", die diesjährigen Gäste aus Österreich, werden die Musiker größtenteils im Ort bei Privatpersonen und mit badischem Frühstück untergebracht. Dabei kann sich die "Harmonie" auf die Hilfe der anderen örtlichen Vereine wie den Obst- und Gartenbauverein und die Frauengemeinschaft verlassen. "Essenziell ist für uns auch die Mitarbeit der Feuerwehr. Diese kümmert sich um die Küche und sorgt somit für das kulinarische Wohl aller Gäste", erzählt Kühnhöfer.

Mit dem Fassanstich beginnen schließlich vier Tage voller Einsatz und Power. "Zelt, Nachtschicht, Schlafen, Zelt und wieder von vorne", bringt es Rohleder auf den Punkt. Dennoch sind alle mit viel Spaß und Ehrgeiz dabei: "Wir wollen uns von Jahr zu Jahr kontinuierlich steigern", erklärt der Vereinschef. Genau hierfür findet nach jedem Fest die Manöverkritiksitzung. Es wird besprochen, was gut lief und an welcher Stelle Verbesserungspotenzial besteht. Denn nach dem Fest ist vor dem Fest.