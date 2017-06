Körper berühren und die Seele streicheln

Bühl - Schon nach den ersten Sätzen ist spürbar: Für Juliane Knoop ist ihre tägliche Arbeit nicht irgendein Beruf, sondern Berufung. Vor mehr als 30 Jahren kam sie eher zufällig in Kontakt mit der sogenannten Rosen-Methode, einer besonderen Form der Körpertherapie, die von der Deutsch-Amerikanerin Marion Rosen entwickelt wurde. Juliane Knoop brachte die Methode nach Deutschland und baute in Waldmatt das deutsche Zentrum Rosen-Methode auf, das nunmehr seit 25 Jahren besteht.





Viele Hundert Menschen aus ganz Deutschland haben dort in den vergangenen Jahrzehnten bereits die Rosen-Methode in Ausbildungskursen kennengelernt. Fast alle in Deutschland Praktizierende - so nennen sich die Körpertherapeuten - haben ihr Rüstzeug im deutschen Zentrum der Rosen-Methode in Waldmatt erhalten. Die Leiterin Juliane Knoop hat direkt am zentralen Rosen-Institut in Berkeley (Kalifornien) bei Marion Rosen die Körperarbeit erlernt und bis zu ihrem Tod im Jahr 2012 auch engen Kontakt mit der in Deutschland geborenen Körpertherapeutin gepflegt.

Doch der Reihe nach. Es war im Jahr 1985, als die Diplompädagogin Juliane Knoop auf einer Reise durch die USA die Rosen-Methode kennenlernte. "Vom ersten Moment an spürte ich, dass die Arbeit für mich wie gemacht war, dass ich danach gesucht hatte, ohne gewusst zu haben, dass es das gibt". Sie wollte mit Menschen zusammenarbeiten, aber nicht unbedingt als Psychotherapeutin, sie wollte Menschen berühren, aber nicht als Physiotherapeutin.

"Den Körper berühren, die Seele erreichen", so wird die Rosen-Methode oft auf den Punkt gebracht. Und eben dieser Ansatz war und ist es auch, der Juliane Knoop so fasziniert: "Es ist eigentlich eine ganze einfache Arbeit, aber es bewirkt bei den Menschen so viel", erzählt sie und dass sie bei jeder Sitzung mit Klienten selbst sehr viel zurückbekomme.

Was ist das nun für eine Methode, für die Menschen fast aus ganz Deutschland nach Waldmatt kommen, um sich behandeln zu lassen? "Wir gehen an die Verspannungen, weil wir davon ausgehen, dass unter den Verspannungen und Blockaden Gefühle sind, die bislang unterdrückt, ja nicht gelebt wurden", erklärt Knoop. "Man muss neugierig auf Menschen sein und ihnen auch den Raum geben, den sie brauchen und sie nicht bewerten", betont sie. Längst sei auch wissenschaftlich bewiesen, dass unverarbeitete und verdrängte Gefühle, die über Jahrzehnte im Körper gespeichert sind, zu Verspannungen und Blockaden führen. "Wir bringen die Blockaden zum Schmelzen", beschreibt Knoop bildlich den Abbau des Schutzpanzers, den sich manche Menschen im Laufe ihres Lebens zulegen. Solche Fassaden ein Leben lang aufrecht zu halten, das wahre Ich nicht zuzulassen und zu leben, sei extrem anstrengend und führe oftmals zu einer Vielzahl von Krankheiten. Viele Menschen, die zu Juliane Knoop kommen, spüren eine Unzufriedenheit in ihrem Leben, wissen aber nicht um die Ursache. "Oft fehlt es den Menschen auch an der eigenen Wertschätzung, an Selbstmitgefühl und Selbstwert, weil sich negative Erfahrungen in der Vergangenheit festgesetzt haben und Muster entwickelt wurden". Für die Heilung gebe es kein Patentrezept, erklärt Knoop. Durch die achtsamen und respektvollen Berührungen erinnere sich der Körper, wo er festhält und wie es sich anfühlt, wenn der Schutzmantel nach und nach durchlässiger wird und schließlich verschwindet. "Dann wird das Leben reichhaltiger ja bunter - oder wie es Marion Rosen ausdrückte: "You get more possibilities". Diesen Wandel der Menschen mitzuerleben, "ist faszinierend", sagt Knoop mit einem Lächeln und einem warmen Blick, der zeigt: Die Rosen-Methode ist nicht nur Berufung für sie - sie lebt sie für sich, die Klienten und die Menschen, die zu ihr und ihren Kolleginnen in Ausbildung kommen.