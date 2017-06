Landratsamt lässt Rheinmünster abblitzen

Rheinmünster - Ist die Rebellion im Sand verlaufen? Der Vorstoß der Gemeinde Rheinmünster, eine Änderung der Verteilungsquote von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung zu erreichen, ist bislang ohne Ergebnis geblieben. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat Bürgermeister Helmut Pautler im April legitimiert, entsprechende Verhandlungen mit dem Landratsamt zu führen. Doch es gilt weiter der Status quo.

Dieser sieht vor, dass die Kommunen, in denen das Landratsamt Gemeinschaftsunterkünfte betreibt, bei der Anschlussunterbringung entlastet werden. In den Gemeinschaftsunterkünften leben Flüchtlinge in der Erstunterbringung. Nach spätestens 24 Monaten folgt die Anschlussunterbringung, für die die Kommunen zuständig sind. Vom Gesetz her müssen die Gemeinden so viele Flüchtlinge aufnehmen, wie es ihrem Anteil an der Kreisbevölkerung entspricht. Dieser liegt bei Rheinmünster bei drei Prozent, was die Kommune in diesem Jahr rein rechnerisch zur Unterbringung von weiteren 23 Flüchtlingen verpflichten würde. Auf Basis einer freiwilligen Übereinkunft aller Beteiligten billigt das Landratsamt aber jenen Städten und Gemeinden eine Entlastung zu, in denen eine Gemeinschaftsunterkunft steht. Dabei gilt eine Anrechnungsquote von 50 Prozent. Umgekehrt bedeutet das: Gemeinden, in denen keine Gemeinschaftsunterkunft existiert, müssen sich stärker in der Anschlussunterbringung engagieren.

In Rheinmünster gibt es keine solche Einrichtung. Zwei Zelthallen, die für diesen Zweck bereits im Baden-Airpark bereitstanden, wurden nie bezogen, der Bau einer Containersiedlung an selber Stelle wurde ebenfalls verworfen.

Deshalb soll die Gemeinde in diesem Jahr statt 23, weitere 75 Flüchtlinge unterbringen. Der Bürgermeister und der Gemeinderat fürchten dadurch eine unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung. Pautler nannte im April eine Summe von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro, um entsprechenden Wohnraum zu schaffen.

Allerdings erwähnte er gegenüber dem Gemeinderat nicht, dass diesen Ausgaben auch Einnahmen gegenüberstehen. Das Landratsamt zahlt den Gemeinden für jeden Bewohner eine Miete beziehungsweise Nutzungsgebühr, in die auch die Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Unterkunft einkalkuliert werden kann. Wie Jürgen Ernst, Leiter des Kreissozialamts, in einem Interview mit dem BT am 19. April argumentierte, entstehen Kommunen aus seiner Sicht für die Unterkünfte keine wesentlichen finanziellen Belastungen - abgesehen von der Vorleistung, in die sie treten müssen. Bei voller Belegung sei die Refinanzierung des Wohnraums grundsätzlich gewährleistet.

Auch deshalb will das Landratsamt von seiner Regelung nicht abrücken. Anfang Mai schickte die Landkreisverwaltung eine klare Antwort nach Rheinmünster. Diese fasst Pressesprecherin Gisela Merklinger zusammen: "Wir halten an der Anrechnungsquote in Höhe von 50 Prozent fest. Wir sehen das als Ausdruck der Solidarität den Gemeinden gegenüber, die uns geholfen haben, kurzfristig Plätze für die Erstunterbringung zur Verfügung zu stellen."

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz sehe solche Regelungen ausdrücklich vor. Darüber hinaus schließe der Kreis immer mehr Gemeinschaftsunterkünfte, so dass der Vorteil weiter abschmelze.

Ob Bürgermeister Pautler sein Ansinnen weiter verfolgt, ist offen. Eine entsprechende Anfrage des BT in dieser Woche ließ er trotz der gesetzlich vorgeschriebenen Auskunftspflicht gegenüber der Presse unbeantwortet.