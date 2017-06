Sekt-Reserve im Kühlschrank

Bühl - Die Kunde vom Wettbewerbsgewinn erreichte Ulrike Beckmann vom Stuttgarter Architekturbüro "Plan 7" kurz vor Feierabend. Der erste Preis beim "Campus Bühl" war für ihr Team natürlich ein Grund zu feiern. "Glücklicherweise hatten wir noch zwei Flaschen Sekt im Kühlschrank", erzählt die Diplom-Ingenieurin. Sie war am Donnerstagabend ebenso ins Bürgerhaus Neuer gekommen wie auch Vertreter jener drei Büros, die die Plätze zwei bis vier belegten.

In lockerem Rahmen eröffnete OB Hubert Schnurr die dreitätige öffentliche Präsentation aller Wettbewerbsarbeiten. Die Ausstellung endet heute, geöffnet ist von 10 bis 12 Uhr. Schnurr freute sich, unter den rund 60 Besuchern auch ein gutes Dutzend Jugendräte zu erblicken. Das Stadtoberhaupt erläuterte, dass 23 Büros an der ersten Wettbewerbsstufe teilgenommen hatten, in der zunächst städtebauliche Ideen zur Entwicklung des "Campus" gesucht worden seien.

Bei einer ersten Preisgerichtssitzung im März wurde der Kreis auf acht Büros reduziert, die sich in der zweiten Stufe konkreten Aufgaben im Hochbau stellten: Erweiterung von Aloys-Schreiber-Schule und Carl-Netter-Realschule sowie Mensa und Jugendcafé (siehe BT vom Donnerstag). Was den Städtebau und vor allem die erweiterte Funktionalität der Schulen betrifft, habe "Plan 7" nach einstimmiger Überzeugung des Preisgerichts den "besten Ansatz" geliefert, so der OB. Dafür gab es den ersten Preis, der mit 27000 Euro dotiert war. 23000, 18000 und 14000 Euro erhielten die drei anderen Preisträger.

Fred Gresens, Vorsitzender des Preisgerichts und der Architektenkammer im Bezirk Südbaden, blickte zurück, dass sich der Bewerberkreis von anfänglich "weit über 100 Büros" bis nach London oder München erstreckt habe, in den Unterlagen ist auch Luxemburg erwähnt. 25 Büros seien zur Wettbewerbsteilnahme eingeladen worden, "23 haben abgegeben." Er lobte die Stadt, dass sie Wettbewerbe veranstalte. "Das ist nicht üblich", sei aber "der richtige Weg", sagte Gresens mit Verweis darauf, dass Bühl schon mehrere Architektenpreise für qualitätsvolles Bauen erzielt habe.

"Wir haben bislang nur positive Erkenntnisse aus den Wettbewerben gezogen", unterstrich Schnurr und kündigte an, auch künftig davon Gebrauch machen zu wollen. Auf der Basis der aktuellen Ergebnisse plant die Stadt, bis Herbst 2019 die Mensa mit dem Jugendcafé zu realisieren. Den "Campus Bühl" in seiner Gesamtheit umzusetzen, "das wird jedoch Jahre dauern", ergänzte der OB. "Die Finanzierung wird uns fordern."

Anschließend ging Gresens auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Entwürfe ein, danach äußerten sich die Architekten selbst. Die Anforderungen seien sehr hoch gewesen, erklärte dabei der Offenburger Architekt Gunnar A. Lehmann (Platz drei) angesichts der komplexen Anforderungen. "Wir alle haben viel Mühe reingesteckt", so Lehmann. Ein Unterschied zu den Kollegen sei nur in Nuancen feststellbar.

Eine Besonderheit im Gewinnermodell ist, dass die geplante Mensa mit Jugendcafé ein Stück in die heutige Luisenstraße hinein ragt. Falls die Planung so realisiert werden sollte, wird dieser Straßenabschnitt geschlossen. Die Herbert-Odenheimer-Straße würde zudem zur Sackgasse mit einer Zufahrt nur bis zum Modehaus Pfeiffer. Im Viereck Bürgerhaus, Mediathek, Aloys-Schreiber-Schule und Kifaz entstünde ein neuer Platz. Ein weiterer, tituliert als "Sportplatz" ist zwischen Bahn und Kaufland angedacht.

Apropos: "Neue Mitte"