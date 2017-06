Lothar Jäger neuer Bürgerkönig

Schöner Rasten im Stadtwald Baden-Baden (hol) - Direkt am Wildnispfad entsteht der wahrscheinlich schönste Rastplatz im Stadtwald: In sechs Meter Höhe, unter dem Wipfel einer Weißtanne haben künftig 25 Personen Platz im neuen Adlerhorst. Die Aussichtsplattform (Foto: Holzmann) soll im Juli eingeweiht werden. » Weitersagen (hol) - Direkt am Wildnispfad entsteht der wahrscheinlich schönste Rastplatz im Stadtwald: In sechs Meter Höhe, unter dem Wipfel einer Weißtanne haben künftig 25 Personen Platz im neuen Adlerhorst. Die Aussichtsplattform (Foto: Holzmann) soll im Juli eingeweiht werden. » - Mehr