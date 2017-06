Das "Gesicht des Vereins" dankt ab Bühl (iru) - Hubert Frietsch ist jetzt Ehrenvorsitzender des SV Weitenung. Nach seinem Rückzug aus der Vorstandschaft nach 44 Jahren, davon 22 Jahre an der Vereinsspitze, war die Verleihung des Ehrenvorsitzes durch Stellvertreter Jürgen Zimmer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung im Clubhaus. (iru) - Hubert Frietsch ist jetzt Ehrenvorsitzender des SV Weitenung. Nach seinem Rückzug aus der Vorstandschaft nach 44 Jahren, davon 22 Jahre an der Vereinsspitze, war die Verleihung des Ehrenvorsitzes durch Stellvertreter Jürgen Zimmer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung im Clubhaus. "Du bist das Gesicht des Vereins und hast ihn wie kein anderer auf unglaubliche Weise repräsentiert", betonte Zimmer in seiner Laudatio. Der Neubau des Hartplatzes und des Kassenhauses sowie insgesamt drei Aufstiege in die Bezirksliga waren die herausragenden Ereignisse während seiner Amtszeit auf und neben dem grünen Rasen. Jürgen Zimmer rückte nicht allein die sichtbaren Erfolge Frietsches in den Fokus, sondern er hob in emotionalen Worten auch dessen Persönlichkeit hervor. "Ich habe Dich als Menschen kennengelernt, der es auf unbeschreibliche Art versteht, andere für eine Sache zu begeistern, zu gewinnen und eine regelrechte Aufbruchstimmung auszulösen", lobte Zimmer. Der SV Weitenung habe durch Frietsches Engagement einen sehr guten Ruf in der Region erworben, ergänzte er. In seinen Dank schloss Zimmer ausdrücklich Ehefrau Anneliese mit ein. Zu den ersten Gratulanten gehörten Ortsvorsteher Daniel Fritz sowie Jörg Woytal vom Sportausschuss der Stadt. "Es war mir eine Ehre, Vorsitzender des SV Weitenung zu sein", waren die ersten Worte von Hubert Frietsch nach seiner Ernennung. Die "charakterlich guten Leute" in seinem Umfeld seien Grundlage für die erfolgreiche gemeinsame Zeit gewesen, ergänzte er. Wie sehr Hubert Frietsch in seinem Amt als Vorsitzender engagiert war, verdeutlichte eine von Volker Frietsch, dem neugewählten Vorsitzenden, erzählte heitere Anekdote: Hubert Frietsch und seine Vorstandskollegen hätten sich auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel in Ottersdorf befunden. Vor lauter Diskussionen im Auto um eine aussichtsreiche Spieltaktik seien sie versehentlich am Sportplatz in Steinmauern gelandet, schilderte sein Nachfolger.

