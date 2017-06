Tradition über Generationen hinweg

Im Festzelt bei der St.-Anna-Kapelle hatten sich am Samstag bereits zum Fassanstich erstaunlich viele Gäste versammelt. Veranstaltet wird das Fest vom Musikverein "Harmonie" Balzhofen. Dessen kleine Formation um Dirigent Patrick Groß steuerte zum Fassanstich spritzige Blasmusik bei: Schon im zweiten Stück lud sie mit "Auf der Vogelwiese" zum Mitsingen ein.

Joachim Kühnhöfer, Vorsitzender der "Harmonie", würdigte die tatkräftige Unterstützung durch die Mitglieder des Musikvereins und der anderen Balzhofener Vereinigungen: Nur mit Hilfe von Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Obst- und Gartenbauverein, Maibaum-Team und Balzhofener Jugend könne die "Harmonie" das größte Zeltmusikfest der Region stemmen. "Wir können stolz darauf sein, dass ein 700-Einwohner-Ort dazu fähig ist", meinte Kühnhöfer.

CDU-Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker pflichtete bei, als er der "Harmonie" anlässlich der 65. Ausgabe ihres Fests gratulierte: Der Zusammenhalt der Menschen in unserer Region ermögliche solch attraktive Ereignisse.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst lobte die seit Generationen gepflegte Tradition: Das Pfingstmusikfest sei durch die außergewöhnliche Dekoration des Zelts und das abwechslungsreiche musikalische Programm ein Fest der besonderen Art. Den Fassanstich meisterte Jokerst ohne Vergeudung des Gerstensafts aus badischen Landen.

Zur Live-Musik der Band aus Leipzig strömten Tanzbegeisterte aller Generationen nach Balzhofen, darunter nicht wenige, die als Jugendliche in den 50er und 60er Jahren dem Rock 'n' Roll gefrönt hatten. Die Sachsen servierten Klassiker wie "Hang On Sloopy" und "See You Later Alligator", Top-Hits wie "California Girls" von den Beach Boys und Chuck Berrys "Rock 'n' Roll Music".

Es wollte scheinen, dass die Band heuer - gegenüber den fünf Vorjahren - noch eine Schippe an Qualität und Temperament drauflegte. Saxofonist Henning Blankl, der in Balzhofen sein Debüt bei den "Feuervögeln" feierte, begeisterte mit glutvollen Soli. Die vier Stamm-Musiker brachten sich ebenfalls temperamentvoll und musikalisch top ein: Guido Gentzel steuerte knackige Schlagzeug-Rhythmen und eine zungenfertige Conférence bei. Atemberaubendes holte Krusdy van Friday aus den Saiten seiner Sologitarre. Konrad Schöpe, eine supertolle Tolle auf dem Haupt und immer ein ansteckendes Lächeln im Gesicht, zupfte aus seinem E-Bass und aus seinem Kontrabass flinke Figuren. Aus dem elektronisch aufgerüsteten, weißen Miniflügel zauberte Alexander Teich Läufe im ICE-Tempo. Bis weit nach Mitternacht hielten die "Firebirds" die Stimmung am Kochen.