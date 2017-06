Baukosten für Steinmetzhaus liegen fast im Plan

Das Steinmetzhaus durchzog als roter Faden die 68. Mitgliederversammlung. Architekt Georg Metzinger schilderte den Baufortschritt des Gebäudes an der südlichen Hauptstraße. Die geplanten Baukosten würden voraussichtlich um ein bis zwei Prozent überschritten. Derzeit seien Innenausbau, Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallationen voll im Gange. Wohl nicht zuletzt wegen des Steinmetzhauses stieß die Versammlung am Donnerstagabend im Kaiser-Saal auf außergewöhnliches Interesse.

In ihrer 68-jährigen Geschichte habe die Genossenschaft ihren Wohnungsbestand stets den Lebensverhältnissen der Mieter sowie dem technischen Fortschritt angepasst. "Bestes Beispiel sind die Investitionen von insgesamt gut drei Millionen Euro in die Instandhaltung unserer Häuser in den Jahren 2005 bis 2016", erläuterte Striebel. Oberstes Gebot sei es gewesen, ein respektvolles, sichereres und bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Die Vorstandsmitglieder Georg Metzinger, Rainer Strack und Roland Meixel sowie dessen Mitarbeiterin Daniela Breuninger hätten auch 2016 großartige Arbeit geleistet.

Die Entwicklung der Genossenschaft legte Meixel als geschäftsführendes Vorstandsmitglied detailliert dar. Die Mitgliederzahl sei übers Jahr von 273 auf 277 gestiegen. Die 3,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten seien durch den Neubau bedingt. Mit 2,1 Millionen Euro Rücklagen und gut 40 Prozent Eigenkapitalquote sei die Genossenschaft sehr gut aufgestellt. Sie habe sich weiter auf ihre Kernkompetenz konzentriert und ihre Erlöse zu 96 Prozent aus der Hausbewirtschaftung erzielt.

Seitens des Prüfungsausschusses stellten Jörg Woytal und Ewald Rapp zum Jahresabschluss fest: "Alles sachgerecht, kompetent und korrekt geführt!" Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat seien ihren gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen, zitierte Striebel aus dem Prüfungsbericht des Verbandes baden-württembergischer Wohnungsunternehmen (VBW). Günther Gallwitz, Bürgermeister-Stellvertreter aus Kappelrodeck, beantragte die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Versammlung gewährte das ebenso einstimmig wie die Ausschüttung einer Dividende von vier Prozent an die Anteilseigner. Das summiert sich auf knapp 11300 Euro des von Meixel genannten Bilanzgewinns von 12200 Euro. Der Rest wird aufs laufende Jahr vorgetragen.

Die Versammlung wählte einstimmig Jörg Woytal wieder in den Aufsichtsrat sowie Rechtsanwalt Frank Wolz und Franz Decker (Vertreter der Mieter) als neue Mitglieder. Nach Erreichen der Altersgrenze musste Ewald Rapp ausscheiden. Dieser habe sich 15 Jahre lang im Aufsichtsrat als Bindeglied zwischen Mieterschaft und den Organen der Genossenschaft eingesetzt, meinte Striebel, als er Rapp mit der Ehrennadel in Silber auszeichnete. Für 25 Jahre Mitgliedschaft überreichte der Aufsichtsratsvorsitzende Ehrenurkunden an Renate König, Christine und Peter Forys.