"Die kleine Partie" kommt ganz groß raus

Bühl (wv) - Einen höchst vergnüglichen Abend bescherte das Blasmusikensemble "Die kleine Partie" den Besuchern des 65. Balzhofener Pfingstmusikfests am Montag: Die vor zwei Jahren gegründete Band vereinte wohltuende musikalische Qualität bei angenehmer Lautstärke mit einer originellen, sympathischen Bühnenshow. 13 Musiker und zwei Musikerinnen aus fünf Blaskapellen des Bühler Raums hatten "Die kleine Partie" vor zwei Jahren gegründet, um Volkstümliches "aus Spaß an der Freud" zu spielen. Roland Haunß und Daniel Fritz leiten musikalisch die Band, sozusagen als "Spielertrainer". Thomas "Popeye" Seiler, der sie organisatorisch managt, blies in Balzhofen nicht nur Tenorhorn, sondern moderierte auch: Der Wahl-Altschweierer aus Unzhurst punktete beim Publikum durch ungekünstelte Mundart und verschmitzten Humor. Schon bei der "Alois-Polka" glänzten die beiden "weiblichen Partien" nicht nur optisch: Sabine Friedmann und Vanessa Jany trumpften auch mit ihrem behänden Klarinetten-Duospiel auf. Sie setzten mit einem gekonnt tirilierenden "Gesang der Lerche" noch eins drauf. Daniel Fritz (Tenorhorn) und Roland Haunß (Flügelhorn) schmachteten als "Bohemian Lovers", von den Klarinettistinnen mit Seifenblasen romantisch umblubbert. Dynamisch und agogisch spannend gestaltete "Die kleine Partie" ihren Part, etwa den knackigen "Montana-Marsch". Einwandfreie Rhythmus-Arbeit leistete Daniel Friedmann mit den Hämmern in der "Amboss-Polka". Immer wieder ließ die Band ihre Solisten mit "La Ola" hochleben, auch Thomas Seiler, dessen "Posaunenkönig" leichtfüßig auf einem Mini-Bass-Tenorhorn tanzte. Die "Rosamunde" trat doppelstöckig auf: Von den drei Posaunisten thronte einer auf "Popeyes" spinatgestärkten Schultern. In der "Anna-Polka" gab die Band durch vorgetäuschten Streik Julian Meier die Chance, mit einem imponierenden Schlagzeugsolo Begeisterung zu ernten. Die Société de musique "La Concorde" aus Bischoffsheim hatte am Sonntagnachmittag typisch elsässische Noten ins badische Blasmusikspektrum eingebracht. Dirigiert von Michael Fuder hatte der Musikverein Stollhofen mit einem hochklassig gespielten Musikfächer begeistert, vom schmissigen Marsch "Kaiserin Sissi" bis zum verliebten "Bésame mucho". Restlos voll besetzt war das Festzelt zum vom Gesangverein "Liederkranz" Vimbuch und der "Harmonie" Balzhofen musikalisch gestalteten Gottesdienst. Pfarrer Thomas Fuchs sprach in seiner Predigt die Verfolgung von Christen in etlichen Weltgegenden an. Verständigung zwischen den Religionen sei für Frieden unabdingbar. Herausforderung unserer Zeit sei es, den Glauben an nachfolgende Generationen weiterzugeben. "Klassische" Blasmusik tischte die von Thomas Roth dirigierte Trachtenkapelle Obersasbach auf, etwa "Unter dem Sternenbanner" mit einem flinken Piccolo-Solo. Das Highlight der Festspeisekarte, Yvonne Zicks preisgekrönter "Gratinierter Schafskäse auf Spargelsalat", fand großes Lob bei Besuchern: "Das war lecker - aber es war bald ausverkauft." Blasmusik blieb Trumpf am Nachmittag: Unter der Leitung von Stefan Probst erfreuten die Großweirer Musikanten auch mit Fetzigem wie "Yakety Sax". Die von Marc Noetzel dirigierten Affentaler Musikanten begeisterten mit exzellenten Interpretationen, auch Michael Kraft als Posaunensolist in der "Bayerischen Polka". In der "Slavonická Polka" verwandelten sich die Affentaler in einen munter singenden Chor. Vorsitzender Bodo Deger hatte bei diesem Balzhofener Auftritt übrigens sein gelungenes Debüt als aktiver Musikant, nämlich als spätberufener Trompeter.

