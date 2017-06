Mühlräder, Tante-Emma-Laden und gute Stube bestaunt Bühl (cid) - Am Pfingstmontag, traditionell seit mehr als 20 Jahren deutscher Mühlentag, hatte auch die Altschweierer Rohrhirschmühle von Ernst und Reinhilde Venz wieder Tür und Tor geöffnet. Das angenehme Frühsommerwetter begünstigte Ausflügler, ihre Wander-, Rad- oder auch Autotour mit einem Mühlenbesuch zu verbinden. In der nostalgischen Mühlenstube und im Sonne beschienenen Mühlenhof genossen die Besucher Kaffee und Kuchen, aber auch einen leckeren Flammkuchen und gekühlte Durstlöscher. Der Förderverein Museum Rohrhirschmühle (FMR) war in Küche und Service bestens auf die große Gästeschar vorbereitet. Vorsitzender Werner Stösser, der mit seinem Team auf 15 erfolgreiche Fördervereins-Jahre zurückblicken kann, freute sich über den ausgezeichneten Besuch. "Das Interesse an der Rohrhirschmühle ist immer noch ungebrochen, und wir hoffen, dass das noch lange so bleibt." Dafür wollen sich Stösser und sein Helferteam auch zukünftig engagiert einsetzen, hoffen aber auch auf Fördervereins-Nachwuchs. Groß war das Interesse der kleinen wie großen Mühlenbesucher bei den Führungen durch Mühle und Heimatmuseum, beginnend bei den oberschlächtigen Mühlrädern im "Kühlen Grund" bis unters Dachjuchhe mit der Handwerker-Präsentation vom Schuster, Bauer, Imker, Küfer bis hin zur voll ausgestatteten Schreinerwerkstatt. Dort setzte bei einer Führung von Müllerin Reinhilde Venz auch gleich ein Besucher aus Umweg, der mit Frau und Kindern auf Familienausflug war, mit Freude "den Hobel an", dass die Späne nur so flogen. Bei den Führungen wurde die Arbeitsweise des Müllers in Erinnerung gerufen, Mahlgang, Mehlkasten und Sechskanter erläutert und die Funktion der Kammräder und Transmissionen erklärt. Im ersten Obergeschoss konnte der Trichter zu den Mahlgängen und nach Überwinden der steilen Treppe zum zweiten Obergeschoss Plansichter und Silo besichtigt werden. Die Rohrhirschmühle hat zwei oberschlächtige Mühlräder, wovon derzeit eines in Betrieb, das zweite gerade repariert wird. Nachdem die Mühle für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr in Betrieb sei, werde die Energie zur Stromgewinnung genutzt, erklärte Vorstandsmitglied Helmut Köder. Mit einem Modell, das im Eingangsbereich des Mühlengebäudes ausgestellt ist, habe der Förderverein die Funktionsweise der Mühle originalgetreu und anschaulich dargestellt. So manches Ah und Oh des Erinnerns bei älteren Jahrgängen, aber auch Staunen und Überraschung bei den Jüngeren über frühere Technik, Arbeitsweisen und Materialien waren zu hören beim Gang durch die Themenräume des Heimatmuseums mit Tante-Emma-Laden, der guten Stube, dem Klassenzimmer und den vielen Raritäten und Exponaten "rund um Haushalt und Familie". Den Ausklang verschönte Mühlenbesitzer Ernst Venz mit der Drehorgel, kurbelte fleißig und erfreute mit Musik aus dem "nostalgischen Kasten", den er in Baden-Baden erworben hat. Auch beim diesjährigen Mühlentag war die einhellige Meinung: "Die Rohrhirschmühle ist immer einen Besuch wert."

