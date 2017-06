Bosch erhöht die Drehzahl

Bühl - Die mageren Jahre aus jüngerer Vergangenheit, in denen Bosch am Standort Bühl/Bühlertal die Zahl der Beschäftigten peu à peu zurückfuhr, scheinen überwunden. Derzeit dreht der Motor in die entgegengesetzte Richtung. Erstmals wieder hat der Konzern binnen zwölf Monaten so viele Stellen geschaffen wie schon lange nicht mehr: 200 in der Summe. Außerdem wird kräftig in die Produktion investiert: 40 Millionen Euro allein im laufenden Jahr.

Das Geschäft mit den Kleinmotoren für die Automatisierung im Fahrzeug (Fensterheber, Sitzversteller, Wischer, Pumpen) brummt. Die Sorge, dass das aufkommende E-Fahrzeug mit seiner geringeren Anzahl an Aggregaten zum Jobkiller der Branche mutieren könnte, teilt Bernhard Straub, Vorstandsvorsitzender des Geschäftsbereichs Electrical Drives (ED), ganz und gar nicht. "Mit unserem Produktfolio sind wir für die Elektromobilität sehr gut aufgestellt", sagt er. "Die technischen Anforderungen steigen, das spielt uns in die Karten." Zwei Beispiele: Elektroantrieb und Batterien erforderten Kühlsysteme und ein intelligentes Energiemanagement. Der leisere Antrieb gegenüber Verbrennungsmotoren bedinge, die Geräuschentwicklung der Kleinmotoren weiter zu reduzieren.

90 Millionen solcher "kleinen Helfer" - vom Sitzversteller bis zum Lüfter - liefen 2016 vom Band. "Wir sind stärker gewachsen als der Markt", erklärt Ulrich Vogel, kaufmännischer Werkleiter. Im laufenden Jahr strebe man ein "signifikantes Wachstum" an: 100 Millionen Einheiten zu produzieren, lautet das erklärte Ziel.

Dazu sollen in diesem Jahr sieben bis acht neue Fertigungslinien eingerichtet werden. Die Investition lässt sich Bosch rund 40 Millionen Euro kosten. Eine "erfreulich hohe Zahl", unterstreicht der technische Werkleiter Gregoire Jedrzychowski und erläutert: "Wir wollen hier in Bühl viele neue Produkte fertigen."

Der Konzern baut nicht nur seinen mittelbadischen Standort als Produktionsstätte weiter aus, sondern will auch dessen Rolle als Leitwerk für mehr als 20 weitere ED-Niederlassungen weltweit stärken. Dazu wird für rund 33 Millionen Euro auf dem Gelände ein neues Gebäude errichtet. Auf der Grundstücksfläche mit dem Wendehammer neben der Bundesstraße3 soll ein Campus entstehen, in dem sich ED-Mitarbeiter projektbezogen international begegnen und gemeinsam Entwicklung und Qualitätsmanagement betreiben. Auch an die Einbeziehung von Fachkräften jener Firmen, mit denen Bosch zusammenarbeitet, ist gedacht. Straub macht deutlich: "Wir wollen hier Kreativität und Kommunikation fördern. Einen Campus wie diesen gibt es bei Bosch bislang nur einmal." Das Kind hat auch schon einen Namen: International Simulations Engineering Campus, griffig: ISEC. Die Geburtsvorbereitungen sind getroffen: So wurden unlängst die Bäume, die dem Neubau im Weg stehen, gefällt. Der Bauantrag läuft, im Herbst soll der erste Spatenstich getätigt werden.

Electrical Drives gehört zur größten Bosch-Gruppe Mobility Solutions, die im vergangenen Jahr ein Wachstum von 5,5 Prozent verzeichnete und damit das Gesamtergebnis des Konzerns (3,6 Prozent plus) übertraf. Möglichst "unfallfrei, stressfrei und emissionsfrei" will Bosch das Autofahren machen. Straub: "Das sind die Megatrends, denen wir uns stellen. Es sind die Treiber in unserem Geschäft."

Zum Thema