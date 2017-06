Grefferner Bambinis dominieren über die Germanen Rheinmünster (iru) - Gegensätzlicher hätte die Gefühlslage beim Vorsitzenden des FV Stollhofen, Winfried Knobelspies, zum Finale des viertägigen Pfingstsportfestes nicht sein können. Auf der einen Seite die Freude über gut besuchte Veranstaltungen, auf der anderen der nahezu besiegelte sportliche Abstieg der Spielgemeinschaft Stollhofen/Söllingen aus der Kreisliga A. Ein Sieg im letzten Saisonspiel vor heimischer Sportfestkulisse gegen Leiberstung bei gleichzeitiger Niederlage der Bühler Reserve beim TC Fatihspor hätte die Spielgemeinschaft zum Erreichen des rettenden Ufers gebraucht. Doch schon zu Beginn der Partie machten die Gäste deutlich, dass sie die Begegnung unbedingt gewinnen wollten. Es entwickelte sich ein spielerisch auf mäßigem Niveau stehendes, aber umso giftigeres Spiel. In der Schlussminute schien mit dem 0:1 durch Götz bereits die Entscheidung gefallen zu sein, doch postwendend glichen die Gastgeber durch ein Eigentor von Ziegler aus. In der Nachspielzeit fielen keine Treffer mehr, so dass die Ernst-Truppe den unbedingt erforderlichen Heimsieg verpasste. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage des SV Sasbach im Aufstiegsspiel zur Landesliga gegen den VfR Willstätt sind die Chancen der SG Stollhofen/Söllingen, über eine Relegationsrunde doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, auf ein Minimum gesunken. Unbeeindruckt zeigten sich die Bambinis bei ihrem Turnier. Mit viel Ehrgeiz und Einsatz spielten die Nachwuchskicker vor den Augen zahlreicher Eltern und Großeltern ihren Turniersieger aus. Am Ende hatten die Akteure des TuS Greffern nach einem 1:0-Sieg über den FC Germania Schwarzach das bessere Ende für sich und kürten sich zum Sieger. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Verbandsligist SV Bühlertal beim Blitzturnier der ersten Seniorenmannschaften. Der Klassenunterschied zwischen der Elf vom Mittelberg und den Bezirksligisten SV Ulm und VfB Unzhurst drückte sich beim 4:0 gegen den Aufsteiger vom Ulmer Münzwald und einem 6:0 gegen den VfB auch in Zahlen aus. Im Duell der Bezirksligavertreter unterlag Unzhurst dem SV Ulm mit 2:4 Toren. Die Zuschauer sahen dabei durchweg gutklassige Begegnungen. Obwohl die Saison für alle drei Vereine bereits beendet war, schickten sie schlagkräftige Teams zum Pfingstsportfest nach Stollhofen. Nachdem die Damen des FV Stollhofen ihr Einlagespiel gegen die von Jörg Hofmann gecoachte Elf vom SV Scherzheim nach spannendem Spiel mit 1:2 verloren, waren die vier AH-Teams aus Rheinmünster am Start. Die Schwarzacher Germanen stellten dabei das Team mit der reiferen Spielanlage. Sie gewannen alle ihre Spiele und verwiesen den FV Stollhofen auf den zweiten Platz. Dritter wurde der FV Söllingen, Vierter der TuS Greffern. Sieger im Elfmeterturnier wurde die Elf "Bierins(x)icht", die bei der Neuauflage der letztjährigen Finalbegegnung das Team "Moosos" besiegte. Überwiegend gut besucht waren die Abendveranstaltungen. Insbesondere beim Konzert der Band "Sonrise" am Sonntagabend hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Das Gastspiel des Ensembles gehört schon seit Jahren zu den resonanzstarken Höhepunkten beim Stollhofener Pfingstsportfest. Gut besucht waren auch die Discoveranstaltung mit "DJ Buggi" am Freitagabend und die Tanzveranstaltung der "Topstars" am Samstag. Das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Stollhofen unter der Leitung von Michael Fuder lockte am Pfingstmontag noch einmal zahlreiche Besucher ins Festzelt. Trotz der guten Resonanz und einem spielfreudigen Blasmusikorchester wollte bei Winfried Knobelspies in seinem letzten Sportfest als Vorsitzender allerdings keine Freude aufkommen.

