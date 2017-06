Pferd, Sattel und Reiter müssen passen

Interview

BT: Herr Grossmann, wer hat den Erwerb des "Badischen Hofs" eingefädelt?

Jürgen Grossmann: Mit der Revitalisierung des Mutterhauses des Klosters Erlenbad in Obersasbach zur Villa Erlenbad und mit dem Erwerb des ehemaligen Steigenberger-Hotels "Hirschen" in Baden-Baden war ich wohl ein potenzieller Kandidat für den Erwerb dieser Liegenschaft und wurde durch eine Vertraute von Frau Weisenburger, der derzeitigen Eigentümerin, angesprochen. Da ich sie seit über 20 Jahren kenne, haben wir das sehr entspannt und unter vollster Diskretion abgewickelt.

BT: In Ihrer Pressemitteilung hieß es, dass Sie dem Haus zu neuem Glanz verhelfen wollen. Was ist darunter konkret zu verstehen? Werden die relativ kleinen Zimmer möglicherweise vergrößert?

Grossmann: Ich arbeite an verschiedenen Konzepten. Eines davon ist, den Mangel an hochwertigen Pendler-Apartments zu befriedigen. Dieses Konzept wäre sehr nahe an dem der Villa Erlenbad. Tagsüber arbeiten, abends nach Hause kommen, eine schicke Lounge, Happy Hour an der Bar, vielleicht noch ein Abendessen im Restaurant oder im "Schwanen", und auch zum Spaghetti-Eis am Johannes-platz sind es nur wenige Schritte. Sicher ist: Ich werde den Eingangsbereich "updaten."

BT: Sie sprachen von einem Mix aus Tradition und Moderne, Lässigkeit und Eleganz. Was darf man darunter verstehen?

Grossmann: Wie gesagt, der Eingangsbereich wird neu gestaltet. Aus der heutigen Rezeption wird voraussichtlich eine Lounge, in der die Gäste der Bewohner der Apartments kurz warten können, einen Drink nehmen, bevor sie ins "Bühler Nachtleben" entschwinden. Leider wurde der "Badische Hof" 1986 totsaniert. Das heißt: Es gibt innen nichts mehr, was an seine fast 500-jährige Geschichte erinnert. Hier werde ich an einigen Stellen Hand anlegen und die Immobilie auf den heutigen Stand bringen. Von außen wurde dafür ganze Arbeit geleistet. Da gibt es wenig zu tun. Außer im Garten: Da habe ich etwas vor, was ich aber heute noch nicht verraten möchte. Sicherlich werden wir die Bar "Nebenbühler" in den Gastronomiebereich integrieren.

BT: Sie kündigten an, dass wieder auf hohem Niveau gekocht werden soll. Bedeutet dies auch das Streben nach einem Michelin-Stern, wie ihn früher einmal der Gastrosoph Peter Wehlauer innehatte?

Grossmann: Definitiv: nein! Wir denken eher an Themen wie Regionalität. Als Kind habe ich in der Bühlot Forellen geangelt. Ich könnte mir zum Beispiel nach einem Besuch des Marktes am Samstag eine frisch geräucherte Forelle mit einem leckeren, regional gebrauten Bierchen vorstellen - aus dem Bach auf den Tisch sozusagen. Und: Es soll ein Lokal werden, in dem sich jeder wohlfühlen kann. Der "Badische Hof" ist ein Stück Heimat, und ich möchte, dass sich die Generation meiner Eltern, meine Freunde (das ist so die Mid Age Generation) und auch die Bühler Joungsters dort wohlfühlen.

BT: Aktuell wird der "Badische Hof" als Business-Hotel geführt. Ist dies auch Ihre Zielrichtung?

Grossmann: Ein Business-Hotel wie heute sehe ich nicht mehr. Ich habe mit dem "Löwen" in Lahr, dem City und Country Campus in Kehl und Marlen sowie der Villa Erlenbad jeweils kreative und erfolgreiche Konzepte realisiert, die sich von den ortsüblichen Standards unterscheiden. Ich hoffe, dass mir das auch in meiner Heimatstadt gelingt.

Pacht-Interessenten bereits vorhanden

BT: Ein paar Worte zum Zeitplan. Das Haus schließt Ende Juli. Wie geht es dann weiter?

Grossmann: Wir haben das so geregelt, dass Frau Weisenburger alles ordentlich und in Ruhe abwickeln kann. Ich möchte dann unmittelbar danach starten.

BT: Haben Sie schon einen Pächter? Wenn nein, was muss er/sie an Qualifikation mitbringen?

Grossmann: Ich habe noch keine Verträge unterschrieben. Hier gilt: Qualität vor Zeit. Und mit dem Pächter wird das Konzept auch angepasst werden. Interessenten gibt es bereits. Pferd, Sattel und Reiter müssen eine Einheit werden, sonst wird das nix.

BT: Wird möglicherweise noch in diesem Sommer die Gartenterrasse, sicherlich die schönste in der ganzen Stadt, bewirtschaftet?

Grossmann: Wenn ich es mir wünschen könnte: ja! Versprechen will ich es aber jetzt noch nicht.

BT: Sie haben in Ihrem bisherigen Berufsleben als Projektentwickler schon einige Erfahrungen im Hotel- und Gastrobereich gesammelt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Grossmann: Gute und schlechte. Die schlechteste Erfahrung hatte mit Michelin-Sternen zu tun. Mein Body Mass Index ist auch ein eindeutiges Indiz für das Interesse an gastronomischen Immobilien. Für den zweifachen ehemaligen Hotelier des Jahres, Roland Burtsche , habe ich das Stadthotel Freiburg realisiert, in Abu Dhabi 2008 ein 360-Zimmer-Hotel geplant, das den Lehman Brothers zum Opfer gefallen ist. Im September wird das von uns geplante Liberty Hotel im alten Gefängnis in Offenburg eröffnet. In Kürze entscheidet die Gemeinde Feldberg, ob sie ein von uns geplantes Hotel am Feldberg realisiert haben möchte. Bei meinem Bahnhof in Kehl wird ein 120-Zimmer-Budget-Hotel entstehen, und in Offenburg haben wir auf unserem Grundstück direkt am Bahnhof ein weiteres Budget-Hotel in Planung.

BT: Haben Sie noch weitere Projekte in Mittelbaden in der Pipeline?

Grossmann: O ja, es gibt viel zu tun - und wir haben Spaß daran!

Zum Thema