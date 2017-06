Raucher rauben einem Nachbarn den Schlaf Bühl (gero) - Ein Nachbarschaftsstreit ging gestern vor dem Amtsgericht in die nächste, zweite Runde. Und sie wird möglicherweise nicht die letzte gewesen sein, auch wenn Richter Sven Günther hiernach keine Sehnsucht hat: "Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr sehen müssen." Es ging, wie schon bei einer Verhandlung am 15. Februar 2016, um Ruhestörung. Genauer gesagt, um einen in seiner Nachtruhe gestörten Nachbarn. Gegenüber seinem Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Obergeschoss eines Anwesens an der Ecke Hauptstraße/Dreherstraße ein Eventhaus mit Gastronomiebetrieb mit rund 40 Sitzplätzen. In den Programm- und Essenspausen trafen sich die Gäste zu einem Zigarettenpäuschen auf dem Dreherplatz. Den Nachbar nervte das - und klagte. Ein von beiden Parteien akzeptierter Vergleich legte fest, dass die Klimaanlage für ein Ladengeschäft im Erdgeschoss und vier Kompressoren für die Thekenkühlung des Eventhauses, jeweils auf dem Dach montiert, weniger Lärmemissionen verursachen dürfen. Außerdem dürften sich nach 22 Uhr keine Gäste mehr auf dem Dreherplatz aufhalten. Die Kühl- und Klimaanlage wurden inzwischen mit einer Holzkonstruktion eingehaust und mit zwölf Zentimeter dicken Platten schallgedämpft. Der Kläger machte dem Gastronomen-Ehepaar zum Vorwurf, die Kontrollen nicht in aller Konsequenz vorzunehmen. Zuletzt hätten sich bei einem Event an Pfingstsamstag nach 22 Uhr Raucher auf dem Dreherplatz "lautstark" unterhalten. Weil das Lokal über keine Klimaanlage verfüge, würden die Räume über die zur Hauptstraße liegenden Fenster belüftet. Insofern sei es logisch, dass die Gäste an die frische Luft gingen. Die Gastronomin versicherte, dass sie persönlich die Gäste über die Problematik in Kenntnis setze. Auch Hinweisschilder im Treppenhaus und im Lokal würden auf die Auflagen hinweisen. Kontrollen gäbe es vor Ort auf dem Platz und vom Fenster aus. "Die Gäste haben hierfür Verständnis", berichtete sei. Kontroverse Diskussionen habe sie noch nie führen müssen. Der Kläger hatte Beobachtungen gemacht, wonach die Eventgäste inzwischen auf der Hauptstraße ihre Raucherpause einlegen würden und der Lärm sich an der gegenüberliegenden Häuserfront brechen würde. Richter Sven Günther stellte klar, dass Gastronomiebetrieben keine Auflage zur Installation von Klimageräten gemacht werden könne. Auch die Bereitstellung von Security-Personal sei nicht angemessen. Der Anwalt des Klägers drängte bei Zuwiderhandlung der im Februar 2016 geschlossenen Vereinbarung auf die Androhung eines Ordnungs- oder Zwangsgelds. Davon aber, gab der Richter zu verstehen, hätte auch der Kläger nichts, weil das Geld in die Staatskasse flösse.

