Europameister der Blasmusik verpflichtet

(ham) - Christian Thalacker schiebt in der Rente garantiert keine ruhige Kugel: Seitdem strampelte er mit rund 40 000 Kilometern einmal um die Erdkugel. Seine drei großen Touren durch Deutschland (Foto: Thalacker) arbeitete der Bad Rotenfelser in sehenswerten Bänden auf. » - Mehr

Bühl