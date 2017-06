Live aus dem "Wohnzimmer" Bühl (red) - "Pop, Schlagerparty und Neue Deutsche Welle." Unter diesem Motto geht für die Verantwortlichen und Helfer des VfB Bühl das Grethel-Open-Air am 22. Juli in die fünfte Auflage. Nach dem letztjährigen Erfolg mit Abba- und Smokies-Coverbands im Bühler Hägenich darf sich der Besucher auf eine neue musikalische Kombination freuen. (red) - "Pop, Schlagerparty und Neue Deutsche Welle." Unter diesem Motto geht für die Verantwortlichen und Helfer des VfB Bühl das Grethel-Open-Air am 22. Juli in die fünfte Auflage. Nach dem letztjährigen Erfolg mit Abba- und Smokies-Coverbands im Bühler Hägenich darf sich der Besucher auf eine neue musikalische Kombination freuen. Lothar Bäuerle, Bernd Bross, Hauptsponsor Carl Grethel und das Open-Air-Planungsteam sind sich sicher, wieder eine musikalische Zeitreise anbieten zu können, die sich lückenlos an die Qualität der ersten vier Open Airs anschließt. Mit den Bands "Sweden4ever" und "Familie Hossa" geht es erneut zurück bis in die 70er Jahre. Den Auftakt macht die letztjährige Cover-Band "Sweden4ever", die seit 20 Jahren mit "grandiosen Outfits, gewaltigen Stimmen und herausragender Performance", wie es heißt, das musikalische Erbe von Abba hochleben lässt. Abba ist mit über 380 Millionen verkaufter LPs eine der erfolgreichsten Bands. Mit Klassikern wie "The Winner takes it all", "Dancing Queen", "Mama Mia" und "Knowing me, Knowing you" laden die Vollblutmusiker der Coverband zum Mitsingen ein. Als Top-Act wird die Formation "Familie Hossa" im Hägenich für emotionale Momente sowie für Party- und Tanzstimmung sorgen. Schlager der 70er und aktuelle Titel, Partyhits und die "Neue Deutsche Welle" bilden den musikalischen Kern der Band. "Familie Hossa" tritt auf vielen Festen in Erscheinung und stand bereits mit Schlagergrößen wie Jürgen Drews, Guildo Horn und Norman Langen auf der Bühne. Auch Radiostationen wie SWR4, hr4 und SR greifen auf die "Familie Hossa" als einen Garanten für gute Laune zurück. Wechselnde Kostüme und ein Wohnzimmer-Bühnenbild setzen optische Akzente. Bei der "Familie Hossa" gilt: "Geiz ist nicht geil". Zwei Sänger und eine Sängerin sorgen für Kurzweil und vollführen rasante Kostümwechsel ohne störende Pausen für das Publikum. Egal, ob "Fiesta Mexikana" mit Sombrero oder "König von Deutschland" mit Krone - die Musiker der Liveband tun alles dafür, um das Publikum von den Sitzen zu reißen, schreibt der VfB. Das routinierte Helferteam verspricht sich vom fünften Grethel-Open-Air für die Besucher einen "garantiert unvergesslichen Abend". Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Autohaus Grethel Bühl und Baden-Baden-Oos, Bäuerle Werbung Bühl, Lorenz Hörgeräte Rastatt, Bühl und Achern, Sparkasse Bühl (Hauptstelle), Zur Quetsch, Bühl, sowie im Internet. www.vfb-buehl.de

