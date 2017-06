Beste Stimmung bei "Australian Open" Ottersweier (red) - Interessante Begegnungen und ein fröhliches Ambiente prägten die sieben Turniertage in Ottersweier. Mit dem zum 21. Mal ausgetragenen internationalen Pfingstturnier hat der knapp 200 Mitglieder starke Verein erneut eine enorme organisatorische Leistung vollbracht und dafür viel positive Zustimmung bei den international agierenden Spielern erhalten. 350 Tennisspieler aus allen Erdteilen kämpften in Ottersweier, Bühl und Vimbuch mit Leidenschaft und Konzentration um Weltranglistenpunkte. Die zahlreichen Zuschauer dankten es mit unverhohlener Bewunderung und viel Beifall. Gerade an den letzten beiden Turniertagen herrschte "Bombenstimmung", so der TC Ottersweier (TCO). Spektakuläre Ballwechsel, kraftvolle und präzise Schläge ließen beim Publikum ein Feeling wie bei den großen Masterturnieren aufkommen. Neben höchster Sportlichkeit war die Fairness augenscheinlich, mit der die Weltranglistenspieler agierten. Der Oberschiedsrichter der Internationalen Tennisförderation, Klaus Berner, musste wenig eingreifen. Auch der Wettergott muss wohl ein Otterschwierer sein - nicht ein Spiel musste in eine Tennishalle verlegt werden. Am Pfingstmontag standen viele Endspieler der jüngeren Senioren auf dem Programm. Ein "Augenschmaus" war das Endspiel der Damen 40. In einem packenden Drei-Satz-Match setzte sich die Nummer 1 von Deutschland (Nr. 6 der Welt ITF) Stefanie Kolar vom TC Leonberg gegen Sonja Vogt vom TC Eintracht Dortmund (Nr. 7 DTB und Nr. 31 ITF) durch. Viele Spieler sprachen hinter vorgehaltener Hand bereits von den "zweiten Australian Open" - drei Sieger kamen aus diesem Kontinent. Im Herren-Endspiel der 40er konnte Vorjahressieger Toby Mitchell (Nummer 8 der Welt ITF) seinen Erfolg wiederholen. Er ließ dem Überraschungsfinalisten Henrik Frese vom TC Schöneck bei dem deutlichen 6:2 und 6:2 kaum eine Chance. Auch bei dem 45er-Herrenfinale stand ein Australier am Schluss ganz oben auf dem Treppchen. Terry Deeth beeindruckte die zahlreichen Zuschauer mit krachenden Winnerschlägen und ungestümen Angriffstennis, am Ende hatte sein Gegner Sven Kurandt vom TC Bruchköbel keine Gegenmittel. Eines der besten Endspiele zeigten Andrew Rae (Australien Nr. 2 der Welt) gegen den Kanadier Keith Porter in der 65er-Klasse. Hier standen sich ebenbürtige Spieler gegenüber. Publikumsliebling Andrew Rae - seit vielen Jahren Stammgast in Ottersweier - war wieselflink unterwegs und hatte meistens in den entscheidenden Phasen des Spiels die "bessere Antwort" auf die Netzangriffe und Grundlinienattacken des Kanadiers. Am Ende stand es 6:3 und 6:2 für Andrew Rae. In bestechender Form zeigte sich die Nummer 2 von Deutschland Klaus Liebthal gegen die Nummer 1 Peter Sachse von der TG Gahmen in der Herrenklasse 60. In einer hochkarätigen Partie wurde alles geboten, was Tennis so faszinierend macht - spektakuläre Ballwechsel auf höchstem Niveau. Klaus Liebthal gewann nach hartem Kampf mit 7:5 und 6:2. Auch Favoriten sind keine "Ballmaschinen", das musste die "Grande Dame" des Tennis erfahren. Heide Orth (mehrmalige Europa- und Weltmeisterin Damen 70) musste sich nach leidenschaftlichem Match mit 5:7 und 4:6 ihrer Gegnerin Barbara von Ende (TSG Göttingen) geschlagen geben. Turnierdirektor Bernhard Schmid war mit dem Ablauf der Großveranstaltung sehr zufrieden. Gerade am Samstag mussten 128 Spiele organisiert werden. Sein Dank galt den Nachbarvereinen Bühl und Vimbuch für die freundschaftliche Unterstützung. Vereinspräsident Walter Probst dankte "Mister Pfingstturnier Bernhard Schmid" für die grandiose Turnierorganisation. Aber auch die Mitglieder des TC Ottersweier hat er nicht vergessen: In Hunderten von ehrenamtlichen Stunden sorgten sie für beste Platzverhältnisse und heimeliges Ambiente. Das eingespielte Bewirtungsteam verwöhnte die Gäste mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten - die Erdbeerbecher à la Wimbledon und die Schwarzwälder Kirschtorte fanden reißenden Absatz.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Weltelite zu Gast in Ottersweier Ottersweier (jb) - Der TC Ottersweier ist seit Dienstag wieder Gastgeber für die Weltelite des Seniorentennis. Rund 350 Teilnehmer ab 40 Jahren spielen beim 22. Pfingstturnier auf den Plätzen in Ottersweier, Bühl, Vimbuch und Achern um wichtige Weltranglistenpunkte (Foto: Baßler). » Weitersagen (jb) - Der TC Ottersweier ist seit Dienstag wieder Gastgeber für die Weltelite des Seniorentennis. Rund 350 Teilnehmer ab 40 Jahren spielen beim 22. Pfingstturnier auf den Plätzen in Ottersweier, Bühl, Vimbuch und Achern um wichtige Weltranglistenpunkte (Foto: Baßler). » - Mehr