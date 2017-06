Amerikanische Schüler wählen ihren König und ihre Königin

Von Jana Baßler Bühl - Während andere Schulen einen Austausch mit Ländern wie Frankreich oder Spanien machen, hat das Windeck-Gymnasium in Bühl seit 30 Jahren ein ganz besonderes Reiseziel: Amerika. Mehr als 1000 Schüler haben bereits an diesem Austausch teilgenommen, der jährlich mit der Melrose Area Highschool im US-Bundesstaat Minnesota erfolgt. Die Schüler müssen mehr als 700 Kilometer zurücklegen, um nach Melrose zu gelangen, was eine gute und eingespielte Organisation voraussetzt. Der amerikanische Pädagoge John Linnemann begründete den Austausch im Jahr 1987, als er erstmals mit zehn amerikanischen Schülerinnen nach Deutschland kam. Dieser fand im Rahmen des "German American Partnership Program" (GAPP) statt, das die Schulbegegnung ermöglicht. GAPP unterstützt seit 1983 langfristige Schulpartnerschaften zwischen Deutschland und Amerika mit Zuschüssen. Das Programm ist dem pädagogischen Austauschdienst und damit auch der Kultusministerkonferenz angeschlossen. 1986 lernte Linnemann, dessen Vorfahren aus Meppen in Niedersachsen stammen, Andrea Schäffel vom Windeck-Gymnasium kennen, mit der er den Austausch organisierte. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt als englischer Gastlehrer in Gengenbach im Kinzigtal. Von 1995 bis 2012 übernahm Franz Schmälzle vom Windeck-Gymnasium die Leitung des Austauschprogramms auf deutscher Seite. Später wurde er für seine Verdienste zum Ehrenbürger der 3000-Seelen-Gemeinde Melrose ernannt. Linnemann und Schmälzle wurden 2007 von der Stadt Bühl zum 20-jährigen Bestehen des Programmes für ihr Engagement geehrt. 2008 übernahm Stephan Rink, der aus Deutschland stammt und an der Melrose Area Highschool Deutsch unterrichtet, die Funktion von Linnemann. Seit 2016 ist Ute Glas vom Windeck-Gymnasium, die zuvor an einer anderen Schule Austauschprogramme mit Kanada und Chicago organisiert hatte, auf deutscher Seite verantwortlich. "Ich finde die außerschulischen Begegnungen sehr wichtig. Endlich sieht man, wofür man mühsam in der Schule Fremdsprachen lernt und Vokabular paukt", sagt die Lehrerin. Die Schüler lernten andere Menschen, Sitten und Gewohnheiten kennen und würden über den eigenen Tellerrand schauen. "Am schönsten finde ich persönlich, wenn nach dem Austausch Schüler mit strahlenden Gesichtern zu mir kommen und sagen: ,Es war sooo toll'. Dafür lohnt sich die ganze Organisation", erzählt Glas. Erst im Februar begaben sich 20 Zehntklässler mit ihr und Regina Leible als Begleitung nach Amerika. Während des zweieinhalb Wochen langen Aufenthaltes bei ihren Gastfamilien besuchten sie unter anderem die amerikanische Highschool, ein Indianerreservat und die Mall of America. Sie lernten die vielen kulturellen Unterschiede im Vergleich zu Deutschland kennen. Beispielsweise das Singen der Nationalhymne jeden Montagmorgen in der Schule oder die Krönung der "Snow Daze", bei der ein Schulkönig und eine Schulkönigin gewählt werden. Nach ihrem Aufenthalt bei den Gastfamilien verbrachten die Schüler fünf ereignisreiche Tage in New York und bekamen Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building oder die Freiheitsstatue zu Gesicht. Der Gegenbesuch der US-Boys und Girls in Begleitung von Stefan Rink wird Ende Juni erwartet. Es stehen eine Deutschlandtour der Amerikaner und eine Fahrt nach Paris, ein Ausflug in den Europa-Park sowie andere spannende Aktionen für die Gäste an. So können sie das Land, aus denen viele ihrer Vorfahren stammen, bestens kennenlernen.

