OB: "Klinikum ist unverzichtbar" Achern (hei) - Oberbürgermeister Klaus Muttach will um den Erhalt des Klinikums in Achern kämpfen. In einer Stellungnahme, die er auch dem Gemeinderat unterbreitete, setzt er darauf, dass die gute Entwicklung des Krankenhauses letztlich dessen Schließung verhindert. Der Krankenhausausschuss des Kreistags hat - wie berichtet - zur Weiterentwicklung des Ortenau-Klinikums drei Maßnahmenpakete beschlossen, die auch den Standort Achern betreffen: Kurzfristige Maßnahmen für das gesamte Ortenau-Klinikum sollen wirtschaftliche Potenziale in Höhe von zwei bis vier Millionen Euro jährlich heben. Veränderungen sollen Standorte bis auf weiteres sichern: Unter anderem soll die Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und HNO von Kehl nach Achern und Offenburg verlagert werden. Ein Gutachten soll prüfen, ob es langfristig neben den Standorten Lahr und Wolfach künftig nur noch ein drittes Klinikum Mitte/Nord durch einen Neubau geben soll (privater Betreiber) oder ein drittes Klinikum in Offenburg und ein viertes in Achern. Für OB Klaus Muttach ist es unverzichtbar, wie er sagt, dass in der Prüfung der langfristigen Perspektive das Potenzial des Standorts Achern und dessen Bedeutung für die Menschen der Region angemessen gewürdigt wird. Er hält den Standort Achern für die medizinische Versorgung im nördlichen Ortenaukreis und für bestimmte Bereiche auch für den Raum Bühl für unverzichtbar. So habe sich die Zahl der Entbindungen in Achern nach der Schließung der Geburtshilfe in Bühl von 200 bis 300 pro Jahr auf jetzt jährlich 500 verdoppelt. Muttach hofft, dass die ebenfalls erfolgreiche Geburtshilfe in Oberkirch möglichst lange fortbesteht. Allerdings gibt es dazu die Beschlusslage des Kreistags, die Geburtshilfe in Oberkirch aufzulösen, sobald einer der beiden dortigen Belegärzte seinen Dienst beendet. Dann wären außer in Achern Entbindungen nur noch in Baden-Baden oder Offenburg möglich. Laut Muttach habe das Gutachten von "Pro Klinik" von 2013 klar festgestellt, dass eine Klinikschließung in der Peripherie des Ortenaukreises nicht bei der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schwerpunktversorger helfe. Im Gegenteil: Die Schwerpunktversorger würden von der Sicherung des Marktes durch die peripheren Häuser profitieren, sagt Muttach. Auch das neue Gutachten von CMK von 2017 habe festgestellt, dass bei einer Zusammenführung aller Standorte im nördlichen Ortenaukreis zu einem Klinikum Mitte/Nord Patientenverluste von etwa 20 Prozent entstehen. Darüber hinaus werde von CMK ausgeführt, dass sich die Fallzahlen am Standort Achern in den vergangenen vier Jahren um 12,9 Prozent erhöht haben - von 7429 im Jahr 2013 auf 8387 im Jahr 2016. Die Fallzahlen im gesamten Ortenau Klinikum stiegen im gleichen Zeitraum dagegen laut Muttach nur um vier Prozent. Dass der Standort Achern optional in der langfristigen Perspektive dennoch infrage gestellt wird, ist für den OB unverständlich: "Hierin sehe ich einen klaren Widerspruch. Die beschriebene Entwicklung zeigt, dass die in den letzten zehn Jahren für unser Klinikum in Achern erreichten Investitionen von 16,4 Millionen Euro richtig waren und unser Klinikum in Achern auf einem guten Weg ist." Die Acherner Krankenhausärzte würden ambulante Leistungen (etwa Schmerztherapie) erbringen, die sonst in der Region nicht vorhanden sind. Gleiches gelte für die Notarztversorgung, die unter anderem tagsüber am Krankenhaus angesiedelt ist. Und schließlich profitierten auch niedergelassene Ärzte vom Klinikum in Achern, indem sie die radiologische Praxis oder die Endoskopie nutzen. Wichtig ist für Muttach deshalb zum einen die Auswahl des Gutachters, zum anderen müssten in den Vorgaben für das zu erstellende Gutachten das Potenzial und die Interessen des Klinikstandorts Achern konkret Berücksichtigung finden. Muttach wörtlich: "Ich bin sicher, dass der Standort Achern bei entsprechendem Engagement und Willen aller Verantwortlichen wirtschaftlich geführt werden kann und für das gesamte Ortenau Klinikum neben der Patientenversorgung auch wirtschaftliche Vorteile bringt." Acherns OB ist der festen Überzeugung, dass das Ortenau-Klinikum Achern mit seinen 500 Beschäftigten für die Menschen unverzichtbar ist. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte er bei den Stadträten darum geworben, Überzeugungsarbeit bei den Verantwortlichen des Kreises und des Landes zu leisten. Karl Früh, Kreisrat und Chef der Acherner Gemeinderatsfraktion der CDU, pflichtete OB Klaus Muttach in seinem Kampf um den Erhalt des Standorts Achern des Ortenau-Klinikums bei. Er erinnert daran, dass auf den Entwicklungsflächen Illenauwiesen, Lott, Glashütte oder Süwag in den nächsten Jahren etwa 800 Wohneinheiten entstehen, die Einwohnerzahl Acherns wachse dadurch sicher um 2000 Bürger an, sagte Früh.

