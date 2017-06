"Liebe auf den ersten Blick"

Diese Geschichte begann laut Stadtverwaltung mit der Jobmesse bei der Expo im April, federführend organisiert von der städtischen Integrationsbeauftragten Sabrina Braun. "Wir bekamen ein Schreiben der Stadt, ob wir Interesse an einem Messestand hätten. Wir hatten. Es folgte ein Anruf von Sabrina Braun", so Katja Beuchert.

An jenem Expo-Tag also fanden Beucherts und Shakoori zueinander. "Liebe auf den ersten Blick", nennt Katja Beuchert das, und ihr Mann Alexander spricht von seinem Bauchgefühl, das ihm sagte: "Der Mann will einfach." Ramin, sagt Katja Beuchert, sei nach dem ersten Gespräch kaum mehr von ihrem Stand gewichen. Sie boten insgesamt acht Personen einen Besuch im Betrieb am darauffolgenden Montag an. Shakoori, gelernter Dachdecker, stand schon vor 8 Uhr an der Tür. Die Offenheit und Lernbereitschaft des Afghanen überzeugten die Beucherts, er bekam einen Ausbildungsplatz (Berufsziel Verkäufer) ab dem kommenden September - und das Versprechen, später übernommen zu werden.

Endlich erhielt er auch die Option eines Sprachkurses, für ihn als Afghane nicht selbstverständlich: Der Vater von drei Kindern muss damit rechnen, mitsamt seiner Familie abgeschoben zu werden. Anrecht auf einen Integrationskurs hat er nicht. Das sind "die Regeln", wie Alexander Beuchert es formuliert, und über diese "Regeln" kann er in Rage geraten. So manch anerkannter Flüchtling, klagt er, nutze das deutsche Sozialsystem, ohne je ei-nen ernsthaften Versuch zu unternehmen, Arbeit zu finden. "Ramin aber lernt sogar nachts Deutsch. Er läuft jetzt schon im Betrieb mit und ist zuverlässig, begreift schnell und findet bei Kollegen wie Kunden wegen seiner Freundlichkeit großen Anklang."

Seine Frau fügt hinzu: "Er hat genau die Eigenschaften, die wir uns wünschen. Bei deutschen Bewerbern hingegen stoßen wir oft auf mangelnde Arbeitsmoral. Und einige Azubis sind einem normalen Arbeitsalltag schlichtweg nicht gewachsen." Gerade deshalb ist es ihr ein Rätsel, weshalb nur eine überschaubare Zahl an Firmen an der Messe teilgenommen hat. "Die Aktion ist für beide Seiten eine riesige Chance." Dass sich Braun und ihre Kollegin, die Flüchtlingsbeauftragte Lisa Horcher, für eine Fortsetzung der Messe engagieren, freut sie umso mehr.

Ein wichtiges Motiv für die Suche nach einem Arbeitsplatz, erzählt Ramin Shakoori, seien seine Kinder gewesen. "Sie dürfen hier zur Schule gehen. Das war weder in Afghanistan regelmäßig möglich noch im Iran, wo wir einige Jahre wohnten, bevor wir über die Türkei und Griechenland 2015 nach Deutschland flüchteten." Eine Zukunft "in einem sicheren Land" wünscht er sich und seiner Familie. Er bleibt Optimist, lernt bei Beucherts, besucht den arbeitsbegleitenden Sprachkurs und wohnt mit Frau und Kindern in der Unterkunft in der Erlenstraße. Die Suche nach einer Wohnung für die Familie beschäftigt derzeit auch Beucherts. "Ramin gehört jetzt zu uns. Wenn er Hilfe braucht, sind wir da."

Ohnehin betrachten sie ihr Geschäftsteam als Familie: Jeden Tag kocht zum Beispiel ein Mitarbeiter für alle - auch Ramin. "Reis mit Lamm, Möhren und Rosinen", nennt ein sichtlich begeisterter Alexander Beuchert exemplarisch.