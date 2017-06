Duschgel, Asterix-Comics und Häkeleien Bühl (kkö) - Wolfgang und Michaela Sauerbeck fliegen am 30. Juni ein weiteres Mal in den Kongo: Die Vorsitzenden des Bühler Vereins "Kimbondo" werden drei Wochen in dem gleichnamigen Heim für Kinder und Jugendliche bei Kinshasa verbringen, das sie seit vielen Jahren unterstützen und in zunehmendem Maße mittragen. "Wir möchten uns vor Ort ein Bild von der aktuellen Entwicklung machen", erklärt Wolfgang Sauerbeck. Eine Entwicklung, die der Verein entscheidend prägt: So konnte etwa der Personalschlüssel im Behindertenhaus Casa Patrick dank der Gehaltszahlungen aus Deutschland deutlich erhöht werden. Eine feste Summe wird seit kurzem auch für den alltäglichen Bedarf in diesem Haus überwiesen: "Jost Pieper, der durch unsere Vermittlung nach Kimbondo gelangte und inzwischen über Misereor als Entwicklungshelfer angestellt ist, hat so die Möglichkeit, auch spontan Medikamente oder schlichtweg Dinge wie Glühbirnen und Waschpulver zu kaufen." Wie Michaela Sauerbeck informiert, stehen bei der Reise Gespräche mit Mitarbeitern und der Heimleitung im Fokus. "Wir werden auch über die Nachfolge von Jost Pieper beraten. Dieser wird seinen Vertrag, der 2018 ausläuft, wohl nicht verlängern. Es ist nicht einfach, jemanden für einen Einsatz im Kongo zu gewinnen." Das Ehepaar reist im zweijährigen Rhythmus nach Kimbondo. Zu den Aufenthalten zählen jeweils auch medizinische Einsätze von Wolfgang Sauerbeck, der seine Erfahrungen als Neurologe und Psychiater einbringt, und Handarbeitsprojekte, welche Michaela Sauerbeck konzipiert. "Dieses Mal häkele ich mit den Jugendlichen Schals und Federmäppchen." Im Gepäck haben Sauerbecks wie gewohnt auch Geschenke für Angestellte und Kinder, "vom Duschgel bis zum Asterix-Comic auf Französisch". Ein weiterer Aspekt der Reise wird die 2016 auf Initiative des Vereins installierte Wasseraufbereitungsanlage sein: "Sie konnte über die Pro-Cent-Aktion der Daimler AG finanziert werden", blickt Wolfgang Sauerbeck zurück. "Wir werden die Anlage nicht nur erstmals persönlich begutachten können, sondern organisieren derzeit eine Renovierung der gesamten Infrastruktur im Bereich der Wasserversorgung in Kimbondo. Die Chancen stehen gut, dabei erneut von der Pro-Cent-Aktion bedacht zu werden." Gespannt sind die erfahrenen Kongo-Reisenden auch auf verschiedene Projekte Piepers; etwa ein neues Klettergerüst für die Casa Patrick sowie Pläne für eine Gartenanlage hinter dem Gebäude. "Außerdem lernen wir die zwei Studenten kennen, für die Mitglieder unseres Vereins Patenschaften übernommen haben." Vorgesehen ist darüber hinaus ein Treffen mit Isolde Böttger, einer aus Bühl stammenden Krankenschwester, die derzeit in Kinshasa arbeitet. "Das Netzwerk aus persönlichen Kontakten ist über die Jahre immer weiter gewachsen", konstatieren die Vereinsvorsitzenden erfreut. Das Ehepaar wertet regelmäßige Besuche des Heims als wichtig, "auch gegenüber unseren Mitgliedern und Spendern". Nur eins erscheint den beiden bedauerlich: "Das Orchester aus dem Kinofilm Kinshasa Symphony, den wir mit Erfolg in Bühl und Achern gezeigt haben, hat jüngst anlässlich des ,Tages des afrikanischen Kindes' in Kimbondo ein Konzert gegeben. Schade, dass wir nicht dabei waren." www.kimbondo.de

