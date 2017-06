Spektakuläre Geländefahrt Bühl (red) - Der Reit- und Fahrverein St. Leonhard veranstaltet vom 15. bis 18. Juni sein traditionelles Fahrturnier. Wieder haben sich über 110 Gespanne angemeldet. Der Verein erwartet strahlenden Sonnenschein für die vier Turniertage. Die ehrenamtlichen Helfer haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um bestmöglichste Bedingungen für Teilnehmer und Besucher zu schaffen. Im Fokus stehen dieses Jahr vor allem die Nachwuchsfahrer, welche die Jugendmeister-schaften U16 und die baden-württembergischen Meisterschaften der U25-Fahrer auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins austragen. Doch nicht nur die jungen Fahrer sind gefordert, auch die jungen Pferde haben die Gelegenheit, sich für das Bundeschampionat und die Weltmeisterschaft der jungen Fahrpferde zu qualifizieren. Das Turnier beginnt am Donnerstag (Fronleichnam) um 8 Uhr mit Dressur-Prüfungen der Klasse A Einspänner auf dem Hauptplatz, parallel dazu finden auf dem Nebenplatz ab 8.15 Uhr die ersten Hindernisfahrten statt. Am Abend können die Teilnehmer und Besucher den Feiertag bei Flammkuchen und Getränken ausklingen lassen. Am Freitag werden die Dressurprüfungen der Klasse M vorgenommen, bei denen sich die Teilnehmer für die am Folgetag stattfindende Geländefahrt qualifizieren müssen. Spannendster Tag ist der Samstag, der ganz im Zeichen der Geländeprüfungen steht: Eine zirka acht Kilometer lange Geländefahrt, gefolgt von fünf Hindernissen, inklusive einer spektakulären Wasserdurchfahrt, die sich alle auf dem Vereinsgelände befinden, versprechen interessante Wettkämpfe, schreibt der Verein. Am Sonntag müssen alle Teilnehmer wieder früh aufstehen. Dann finden die abschließenden Hindernisfahrten statt, darunter ab 14.15 Uhr der Große Preis der Stadt Bühl. Turnierabschluss ist um 16.30 Uhr mit der Ehrung der Jugendmeister und baden-württembergischen Meister U25. Schirmherr der Veranstaltung ist wie in den vergangenen Jahren MdL Tobias Wald (CDU). Oberbürgermeister Hubert Schnurr wird am Sonntag den Großen Preis der Stadt Bühl verleihen. Über das gesamte Turnier sorgen die Helfer des Reitvereins für das leibliche Wohl der Besucher. Der Eintritt an allen Tagen ist frei. Weitere Informationen zu diesem Turnier sowie zu den Aktivitäten des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard Bühl gibt es im Internet. www.reitverein-buehl.de

