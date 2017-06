"Geheult wie ein Schlosshund"

Bühl - Auch der achte Versuch am höchsten Berg der Welt scheiterte. Ralf Dujmovits, der Profibergsteiger aus Bühl, wirkt zehn Tage, nachdem er am Mount Everest das Handtuch geworfen hatte, keineswegs zerknirscht. Der 55-Jährige hadert nach seiner Rückkehr ins heimische Basislager in Kappelwindeck zwar noch immer mit dem plötzlichen Wetterumschwung, der ihn etwa 300 Höhenmeter unterhalb des Gipfels zur Umkehr zwang. Ansonsten aber hat er seinen Frieden mit dem Everest gemacht: "Jetzt ist gut!"

Der Berg mag künftig sinnbildlich noch so laut rufen: Der höchste Punkt der Erde (8848 Meter) sei für ihn kein Ziel mehr. "Es ist mein definitiv letzter Versuch", hatte er schon vor der Expedition wissen lassen und davon will er, der schon mehrfach "rückfällig" geworden war, nicht mehr abrücken. Alle anderen 13 Achttausender hatte der erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff bestiegen, doch der Everest-Gipfel blieb ihm unter diesem Anspruch stets verwehrt - aus unterschiedlichen Gründen.

1992 dem Gipfel ganz nahe

Dem Ziel am nächsten war Dujmovits bereits beim ersten Mal im Jahr 1992, als er es bis zum Südgipfel (8750 Meter) schaffte. Bei einem zweiten Versuch wenige Tage später kam er zwar ganz oben an, setzte jedoch angesichts einer extremen Kälte Zusatzsauerstoff ein. Seither trieb ihn all die Jahre die Motivation an, es auch "oben ohne" zu schaffen - ohne die schwarze Maske um die Nase und die Flasche im Rucksack.

Zwar erreichten viele Bergsteiger in diesem Jahr den Gipfel, doch nur fünf ohne künstlichen Sauerstoff, darunter auch ein US-Amerikaner im Schlepptau eines Bergführers am kurzen Seil. "Dann sollte man es besser sein lassen", hat der Bühler kein Verständnis für ein derart fragwürdiges Vorgehen. Respekt nötigt ihm indes der Erfolg des Rumänen Horia Colibasanu ab, der am 16. Mai bei extremer Kälte sein Gipfelglück fand: "Er hat sich brutal schinden müssen."

Da die ersten beiden Schönwetterphasen, die sich an jenem 16. und am 21. Mai auftaten, Dujmovits zu kurz bemessen waren (jeweils nur einen knappen Tag), wartete er ein drittes Wetterfenster ab, um entsprechend der Vorhersage drei Tage im Voraus loszuziehen. Auf der tibetischen Nordseite brach er in der Nacht zum 27. Mai vom Lager III auf 8300 Meter zum Gipfel auf. Er fühlte sich bestens vorbereitet: "Alles hatte perfekt gepasst." Auch die Temperatur stimmte: um die 25 Grad minus. Dies gilt in der Gipfelregion des Everest als "relativ warm".

Nur eines passte dann doch nicht: Nach anfänglich rasch bewältigten 200 Höhenmetern fing es entgegen den Wetterprognosen überraschend an zu schneien und zu blasen. Dujmovits trotzte zunächst dieser unerwarteten Störung, ging weiter, doch es zeigte sich: "Ich musste schneller und stärker gegen den Wind atmen und kühlte so innerhalb einer halben Stunde völlig aus." Alle Versuche, sich aufzuwärmen, blieben erfolglos. Dies zu ignorieren, ergab keinen Sinn.

"Ich war an dem Punkt, Erfrierungen zu riskieren." Diese führen zu schwarzen Fingerkuppen und Zehen, die letztlich amputiert werden müssen. "Solche Bilder habe ich oft genug sehen müssen. Das brauch' ich nicht."

Blieb also nur die Umkehr. Aus seiner Gemütslage, nachdem letztlich die Vernunft über den eisernen Willen gesiegt hatte, macht der Bühler keinen Hehl: "Ich habe geheult wie ein Schlosshund." Zweieinhalb Monate weilte er bereits im Himalaya. Nicht zu vergessen die intensive Trainingsphase davor, um das große Ziel, einen Lebenstraum, zu erreichen. Ihm war klar: Einen weiteren Versuch Tage später erlaubte der von der sauerstoffarmen Luft ausgelaugte Körper nicht mehr. "Ich hatte einfach Pech."

Sein Begleiter, Namgyal Lama Sherpa, ein buddhistischer Mönch und "ganz feiner Mensch", sorgte dafür, dass Dujmovits den Everest heil herunterkam. Zurück am Ausgangspunkt im Lager III riet er ihm, eine halbe Stunde unter Zufuhr von künstlichem Sauerstoff zu schlafen. Er überredete ihn nach dem Aufwachen, mit diesem Hilfsmittel auch weiter abzusteigen, um beim Abseilen keine schwerwiegenden Fehler zu begehen: "Er hat mir mit Augenzwinkern vermittelt, wie viele Tode ich dabei sterben könnte."

Alles in allem hat sich für Dujmovits die lange Expedition auch ohne Everest-Erfolg dennoch gelohnt, denn da war ja noch der 6501 Meter hohe Cholatse, dessen Gipfel er zuvor zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nancy Hansen erreicht hatte. Beide genossen es, in völliger Einsamkeit klettern zu können.

Fazit: "Ich hatte eine insgesamt gute Zeit und bin weiterhin gesund." Das kann nicht jeder Bergsteiger am Everest in dieser Saison von sich behaupten. Mehrere, darunter der prominente Schweizer Ueli Steck, verunglückten gar tödlich.