Akrobatik und Clowneinlagen Rheinmünster (iru) - "Wir sind kein Zirkus der Superlative", sagt Jeffrey Bügler über seinen Zirkus "Enrico", der über das Wochenende in Schwarzach gastierte. Das Familienunternehmen aus Gerolstein in der Vulkaneifel setzt auf traditionelle Nummern mit altdeutschem Artistenzirkus. Zehn Monate im Jahr ist der Zirkus in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland unterwegs, verrät der Jongleur unter den fünf Artisten der ältesten Zirkusfamilie Deutschlands. Das Unternehmen fährt schon seit 200 Jahren durch das Land und steht inzwischen in der zehnten Familiengeneration. Dreimal die Woche wechselt der Zirkus seinen Standort und ist mit Ausnahme der Wintermonate Dezember und Januar ganzjährig unterwegs. "Da geht es immer Schlag auf Schlag", formuliert Jeffrey Bügler das rastlose Leben mit seiner Familie. Im Zirkusprogramm der Artisten sind Dressurnummern mit Tieren nicht enthalten. "Dafür sind wir einfach zu klein", betont Bügler mit Blick auf die knapp bemessene Manege mit gerade mal fünfeinhalb Meter Durchmesser. Doch trotz der nicht eben üppigen Dimensionen des Zeltes, der Manege und der Anzahl der Artisten hat "Enrico" einiges zu bieten. Von arabischen Hochleistungssprüngen mit Salto gehockt und gestreckt über Balance-Nummern mit bis zu 30 Kilogramm schweren Haushaltsgegenständen, atemberaubenden Turneinlagen unter der Zeltkuppel bis hin zu eleganten Jongleureinlagen mit Bällen und Ringen reichten die Darbietungen. Clown Beppo durfte mit seinen tolpatschigen Einlagen auch nicht fehlen und Zirkusgast Paulina dürfte als lebende Zielscheibe bei der Messerwurfakrobatik das Herz ein ums andere Mal in die Hose gerutscht sein. Ganz besonders stolz sind sie bei der Zirkusfamilie über ihre Jüngste. Die neunjährige Alysha ist eines von sechs nichtasiatischen Kindern, die mit ihrer äußerst biegsamen Wirbelsäule extreme Körperübungen beherrscht. "Sie will unbedingt die Artistenschule in Berlin besuchen", sagt Jeffrey Bügler über seine Schwester. Das Talent, davon konnten sich die etwa 30 Besucher an diesem Nachmittag überzeugen, hat sie allemal.

