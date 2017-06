Kraft spenden durch jede Menge Lebensfreude

Gleich zu Beginn des abwechslungsreichen Abends gab dies das in der Ebenung lebende "Ruhrgebietskind" Eckhard Goldau unmissverständlich zu verstehen. Es war schon erstaunlich, mit wie viel Chuzpe, Selbstbewusstsein, wenig Soundcheck-Brimborium und oft ohne lange vorherige Proben die teils noch recht jungen Akteure die Schüttekeller-Bühne vor vollem Haus enterten.

Zu Recht, denn in dem, was sie präsentierten, steckte neben viel Talent ausnahmslos auch viel Herzblut. Das galt auch für das Lehrerpaar Frank Reier und Deborah Degen, das mit Kontrabass, Klavier, Gitarre und Querflöte einen kontrastreichen Querschnitt durch sein musikalisches Wirken präsentierten ebenso, wie für das 15-jährige Ottersweierer Multitalent Celine-Muriel Serr mit ihren von Ludovico Einaudi inspirierten pianistischen Stimmungsbildern, die sie ebenso gut beherrscht wie Geige oder Akkordeon.

Die 17-jährige Seebacher Gitarristin und Sängerin Lena Doll hüllte das Publikum sowohl mit ihrem Gitarrenspiel als auch mit ihrer ausdrucksstarken Stimme mit Interpretationen von "The Neighbourhood", "Oasis" und Ed Sheeran ein. Zu Andrea Krämer-Wamslers Projektchor "Break Choir", der neben Michael Bublé und dem "Jara Jive" auch Lennon/McCartneys "All you need is love" zum Motto des Abends beitrug, umarmten sich viele im Schüttekeller.

Als wahrer Tastenhexer erwies sich Piano-Boogie-Woogie-Man Aaron Kreidenweis-Thomas, der 2014 den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" am Klavier gewann und als Ehrenamtlicher in Jamaika und Ecuador für "Musiker ohne Grenzen" Ghettokinder unterrichtet hat. Er hat auch Aileen Stockmann und Céline Weingartner bei ihren emphatisch und gefühlvoll vorgetragenen Liedern begleitet.

Sicht- und hörbar viel Spaß machte ihr Auftritt auf der Offenen Bühne auch dem ehemaligen Damenquintett "Release", das sich nach seinen Erfolgen inzwischen in "Dear Miss Singing Club" umbenannt hat.

Peter Heinath brachte mit seinen selbst gedichteten und komponierten badischen Mundartliedern zusammen mit seinem Bassisten-Sohn Julian das Publikum mit seinen zum Schießen komischen "Gschiechdle" wie die von der "Mischdhuffekönigin" oder der Biotonne, die im Wohnzimmer steht, nicht nur zum Lachen, sondern erlaubte auch manchen verqueren Gedankengang. Ein weiteres Highlight war der rumänische Teufelsgeiger Joan Maria Ciolacu, der schon Ivan Rebroff viele Jahre auf seinen Welttourneen begleitete. Was er auf seiner Geige oder dem siebenbürgischen Instrument, einer "Trompetengeige", die ihre Töne durch einen trompetenförmigen Trichter von sich gibt, an Virtuosität bis hin zur Imitation von Vogelstimmen von sich gab, war wahrlich atemberaubend. Und dann natürlich noch das Frauen-Trio "Pral(l)inen", das seine Körperfülle ebenso selbstironisch wie selbstbewusst mit Ukulele-Sound, buntem Schmuckwerk und fetzigem Arrangement choreographisch inszenierte, ehe die "Schüttekeller-Bande" diesen wirklich bemerkenswerten Best-of-Abend stilecht beendete.