Erst Schweißtropfen, danach schlemmen

Von Hans-Peter Hegmann Bühl - Bei der zweiten Kappler Genusstour stimmte einfach alles. Die Sonne am blauen Himmel lockte bereits gegen 10 Uhr viele Gäste auf den Kirchplatz in Kappelwindeck. Hier war der Start für die neun Kilometer lange Strecke auf dem Panoramaweg rund um den Ort. Über 70 Interessenten hatten sich bereits im Vorverkauf einen Wanderpass inklusive eines Viergänge-Menüs gekauft. Sie erhielten damit während der Wanderung in den vier Lokalen "Jägersteig", "Burg Windeck", "Rebstock" und "Einsiedelhof" jeweils einen Gang eines Wandermenüs. Unter dem Motto "Man trifft sich, man kennt sich" ging es in kleinen Gruppen oder paarweise auf den Weg. Dazwischen immer wieder junge Eheleute, bei denen der Papa den Nachwuchs in einer Trage auf dem Rücken beförderte. Für Teilnehmer mit Kinderwagen bestand die Möglichkeit, die Runde über den Guckenweg abzukürzen. Der erste Halt konnte am Schüttebrünnele gemacht werden, wo die Affentaler Winzergenossenschaft ihren extra für die Genusstour im Fass ausgebaute Sonderserie Weißer Burgunder Spätlese trocken anbot. Die meisten Wanderer ließen es sich trotz der Hitze nicht nehmen und probierten den Wein oder ein Glas Prosecco. "Den Alkohol laufen wir unterwegs wieder raus", lautete unter viel Gelächter dazu der Kommentar aus einer Wandergruppe des TV Eisental. "Wir wollen uns hier etwas körperlich betätigen und dabei Spaß haben", war ein oft gehörtes Statement von Teilnehmern, und tatsächlich bereitete die Runde durch die Landschaft mit Weinbergen, Streuobstwiesen und Mischwald allen Wanderern jede Menge Spaß. Als dann im "Jägersteig" nach einem Erfrischungsgetränk ohne Alkohol noch als erster Gang eine Portion Alemannenschinken mit mariniertem Spargel gereicht wurde, stieg die Stimmung für die Menü-Wanderer gleich noch einmal. Dort wartete auch der Schwarzwald-Guide Karl Keller auf Interessenten an einer Führung zur Burg Windeck. Egal, ob mit Guide oder alleine, weiter ging es steil nach oben in den Burghof. Dabei flossen die ersten Schweißtropfen, aber das dort gereichte Saiblingsfilet auf Gemüsebeet an Kräutersoße ließ die Mühen sofort vergessen. Für die Kinder gab es ein Bildersuchrätsel, bei dem sie 15 Fotos in einem Flyer unterwegs in der richtigen Reihenfolge zuordnen mussten. Im "Rebstock" wartete anschließend mit gefüllter Poulardenbrust mit Pfifferlingen an feinen Nudeln der Hauptgang. Zwei befreundete Ehepaare aus Gernsbach-Staufenberg und Hügelsheim erzählen, dass sie oft an Veranstaltungen teilnehmen, bei denen das Wandern mit einem weiteren Erlebnis oder einem Essen kombiniert ist: "Jetzt freuen uns schon auf den Nachtisch". Diesen gab es im "Einsiedelhof". Er bestand aus einem Tiramisu und heimischen Früchten mit Erdbeersorbet. Wer etwas später kam und nicht auf Wanderschaft gehen wollte, hatte Gelegenheit, an einer Führung durch die Barockkirche mit dem stadtgeschichtlichen Institut teilzunehmen oder im Schatten der großen Linde den "Kappelwindeck-Musikanten" zuzuhören.

